Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування

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Який смартфон став найкращим у 2018 року
Який смартфон став найкращим у 2018 року / theonlinemom.com

2018 рік став багатим на яскраві презентації. Компанії наввипередки додавали до камер своїх смартфонів все більше модулів, а до сховища – все більше пам’яті. При цьому китайські бренди ще й намагались запропонувати досконаліше співвідношення ціни та якості.

Але який девайс справді можна назвати смартфоном року.

Техно 24 вже обрав своїх фаворитів – рейтинг редакції читайте за посиланням

Та нам цікава думка наших читачів. Який смартфон ви вважаєте найкращим у цьому році?

 

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Теги: Техно Опитування 24 Смартфони
Джерело: Техно
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