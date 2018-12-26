Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування

2018 рік став багатим на яскраві презентації. Компанії наввипередки додавали до камер своїх смартфонів все більше модулів, а до сховища – все більше пам’яті. При цьому китайські бренди ще й намагались запропонувати досконаліше співвідношення ціни та якості.

Але який девайс справді можна назвати смартфоном року. Техно 24 вже обрав своїх фаворитів – рейтинг редакції читайте за посиланням Та нам цікава думка наших читачів. Який смартфон ви вважаєте найкращим у цьому році? Читайте також: Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24 Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно