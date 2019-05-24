Якою буде операційна система iOS 13 та нові деталі про iPhone 11

В мережу злили нові подробиці щодо особливостей нових смартфонів компанії Apple які за попередніми даними отримають назву iPhone 11. Окрім того, інсайдери розповіли, якою буде операційна система iOS 13.

Що відомо про характеристики iPhone 11? За повідомленнями ресурсу Phone Arena, нові моделі iPhone 11 та iPhone 11 Max отримають AMOLED дисплеї з діагоналлю 5,8 і 6,5 дюйма, відповідно. У дисплеях залишаться широкі "чубчики", як і в моделях нинішнього покоління.

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Пристрої отримають поліпшену систему біометричної ідентифікації Face ID. Вона дасть змогу розпізнавати обличчя користувача з більших кутів, ніж це доступно для нинішньої версії.

Камери. Найбільш помітною відмінністю лінійки iPhone 11 стане блок камер на задній панелі. На додаток до двох існуючих модулів буде додано третій 12-мегапіксельний сенсор із ширококутним об'єктивом (кут огляду якого 120 градусів).



iPhone 11 отримає потрійну основну камеру

Нарешті, Apple розробила покращений ISP-процесор, який дасть змогу підвищити якість зйомки, і вдосконалила функцію Smart HDR.

Дизайн. Серед інших нововведень iPhone наступного покоління згадуються нове покриття, схоже на матове скло, менш блискуча рамка з нержавіючої сталі на моделі Space Grey, поліпшені стерео динаміки, які зможуть передавати чистіший і гучніший звук.



iPhone 11 не зазнає суттєвих змін в дизайні

Деталі про iOS 13. На додаток до різних апаратних нововведень, Apple планує поліпшити смартфони лінійки iPhone 11 і програмним шляхом за допомогою операційної системи iOS 13.

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В iOS 13 буде використовуватися оновлена ​​версія віртуального асистента Siri, яка забезпечить просунуту підтримку декількох команд, отримає значні поліпшення в сфері загального розуміння і невеликі поліпшення контекстного розуміння.

Також, слід очікувати впровадження інтелектуального управління оперативною пам'яттю. Ця функція буде вчитися на звичках користувача і попередньо завантажувати додатки для прискорення роботи iOS. Крім того, очевидно, робляться зусилля, щоб зробити iOS 13 стійкою до джейлбрейку.

Що таке джелбрейк? Це "нелегальна" операція, яка дає змогу отримати доступ до файлової системи низки моделей пристроїв iPhone, iPod або iPad. Це дозволяє розширити можливості апарату, наприклад, зробити можливим підтримку тем оформлення, твіків і установку додатків зі сторонніх джерел (окрім App Store). Джейлбрейк відкриває повний доступ до файлової системи iPhone, iPod або iPad. Зауважимо, джейлбрейк – це відповідник root-прав, які так само можна отримати на Android та розширити можливості операційної системи.

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