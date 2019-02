Якою буде Sony PlayStation 5: всі деталі про нову приставку

Журналіст видання The Verge Сем Байфорд зібрав всю актуальну інформацію щодо PlayStation 5 та зробив свій прогноз щодо того, як виглядатиме майбутнє покоління приставки. Достовірних даних наразі небагато, проте вже зараз можна скласти загальну картину.

Ресурс AIN.UA опублікував переклад матеріалу The Verge.

Що відомо про Sony PlayStation 5

Якщо вірити даним, що PlayStation 5 представлять вже в 2020 році, то ігрові студії вже отримали інформацію про специфікації та особливості нової консолі. Ймовірно, більше деталей щодо приставки з’являться вже в березні, після конференції Game Developers Conference, на якій зберуться разом преса та представники компанії Sony.

За даними Байфорда, японська компанія зробить великий акцент на процесорі. Зараз це найслабша сторона консолі. Процесор PlayStation 4 побудований на базі восьми ядер AMD Jaguar. Вони розроблені для недорогих ноутбуків і пропонують низьке енергоспоживання і відповідну продуктивність. Це головна причина, по якій фреймрейт на консолі не піднімається вище 30 кадрів / сек.

Збільшення продуктивності CPU – очевидне поліпшення. Але як далеко зайде Sony, при обмеженні бюджету приблизно в 400 доларів, поки невідомо. У 2018 році видання Digital Foundry пророкувало, що Sony і Microsoft можуть використати для своїх приставок високопродуктивну архітектуру AMD Zen. Як відзначає журналіст The Verge, таке рішення значно підняло б планку PC-геймінгу.



Ймовірний концепт PlayStation 5

Проте, очікувати серйозних поліпшень GPU на консолі не варто.

Ще один момент, який підкреслює Байфорд – зворотна сумісність. Випустивши Xbox One X, в Microsoft показали, що буває, якщо запускати ігри минулого покоління на приставках нового покоління. Sony намагатиметься повторити цей трюк. Компанії знадобиться забезпечити сумісність ігор з PlayStation 4 на PlayStation 5. Щоправда, при переході з PlayStation 3, компанія не змогла цього добитися через складнощі при емуляції допотопного процесора.

Якщо мільйони користувачів PlayStation 4 виявляться відрізаними від своєї бібліотеки ігор, це сильно вдарить по успіху нової консолі. Першими міжплатформними релізами можуть стати Death Stranding, The Last of Us Part II і Ghost of Tsushima.

Трейлер гри The Last of Us Part II – дивіться відео

Ще одна очевидна область інвестицій для Sony – хмарний геймінг. Компанія була піонером в галузі, але PlayStation Now розвивається недостатніми темпами і відстає від можливостей Xbox Game Pass. Ймовірно, з релізом нового покоління, зміни наздоженуть і підпісочний сервіс.

Дата виходу Sony PlayStation 5

Sony поки ухиляється від прямої відповіді на питання щодо дати анонсу PlayStation 5. CEO компанії Кенічіро Йошиди раніше лише говорив, що нове покоління пристроїв необхідно випустити.

Але передбачувана дата вже вимальовується. Співробітник порталу Kotaku Джейсон Шрайер очікує виходу консолі в 2020 році. На цей період вказує і фінансова звітність Sony. У березні 2021 року компанія прогнозує значне падіння доходів – швидше за все, спад спровокують виробничі витрати.

Ще один маркер на користь 2020 року – історія. Між випуском PlayStation 2 і PlayStation 3 пройшло близько семи років, стільки ж фанати чекали виходу PlayStation 4. Це покоління, що дебютувало в кінці 2013 року, швидше за все встановить таку ж планку очікувань. Тому святковий сезон 2020 року – найбільш ймовірний час виходу PlayStation 5.



PlayStation 5 можуть представити в 2019 році

Однак існує невелика ймовірність того, що PlayStation 5 може дебютувати й в 2019 році. Французький портал Jeuxvideo повідомляє, що Microsoft планує представити світові нове покоління Xbox вже на Е3 2019. За інформацією цього ж видання, ми побачимо відразу дві версії "коробки" – преміальну Anaconda і Lockhart – пристрій початкового рівня без Blu-ray програвача.

Зрозуміло, все це чутки. Однак, якщо Microsoft все ж покаже нове покоління своєї консолі в цьому році, у Sony не залишиться нічого, крім як вчинити так само.

