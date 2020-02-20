Якщо не з'явився на роботі і не попередив – ти муд*к: "антипосібник" Tesla для новачків

У мережі з'явився 4-сторінковий документ, який назвали посібником для нових співробітників в Tesla. І хоч деякі журналісти відгукуються негативно, про цей внутрішній документ, насправді нічого поганого в ньому немає.

Так званий "антипосібник" є напівжартівливим збірником тез, які покликані радше надихнути нового співробітника та налаштувати його на атмосферу, яка повинна панувати в компанії.

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До слова сама Tesla не підтвердила, як і не спростувала достовірність документа, який опублікувало в мережі видання Business Insider.

Звісно ми не будемо наводити всі 4 сторінки документа, а лише вибрали для вас те, що на нашу думку найбільше варте уваги.

Правила Tesla для новачків

Ми – Tesla. Ми змінюємо світ. Ми хочемо все переосмислити. Ми – хайтек-компанія, яка не схожа на інші. Ми – автокомпанія, не схожа на інші.

Якщо ви шукаєте традиційне керівництво, повне політики і правил, тут ви його не знайдете. Правила говорять вам, де дно, вони кажуть, наскільки погано вам треба справлятися, поки вас не виставлять за двері. Це – не про нас.

Ми вважаємо за краще встановлювати виключно високі стандарти і наймати виняткових людей, які будуть досягати висот кожен день.

Ми наділяємо кожного в команді довірою і відповідальністю. Виходимо з припущення, що кожен буде вчиняти правильно, включаючи тебе. Хтось зловживав нашою довірою. Але ми не будемо змінювати підхід через тих кількох, що нас підвели. Ми просто відпускаємо їх.

Будь-яка людина в Tesla може написати будь-кому або поговорити з будь-ким, якщо він вважає, що це швидше за все вирішить проблему і зіграє на благо компанії. Ти можеш поговорити зі своїм менеджером, з його менеджером, з віцепрезидентом, з Ілоном.

Твій менеджер повинен пояснити тобі твої обов'язки. Але якщо тобі щось не зрозуміло – запитуй. "Ніхто мені про це не сказав", – таке виправдання у нас не працює.

Якщо ти не можеш бути на роботі, попередь супервайзера якомога швидше. Якщо на тебе покладатися не можна, тобі тут не місце.

"Ти запізнився", – таке дітям кажуть в школі. Але тут – не школа. Плануй свій час так, аби бути вчасно. Трапляються неприємності з трафіком, але не кожен понеділок під час футбольного сезону.

Ми виходимо з того, що якщо ти не з'явився на роботі і не попередив про це – ти муд*к. Або поясниш, чому ти не попередив, або тебе звільнено. Одного такого разу достатньо.

Можна працювати одночасно в іншій компанії, якщо добре справляєшся зі своєю роботою тут і якщо не видаєш нічого конфіденційного. Потурати через наявність другої роботи ми не будемо.

Якщо ти зробив дурницю, залежить від обставин. Можливо, тобі пояснять, що не так, і ти отримаєш другий шанс. Або звільнять. Ось приклади дурниць, які роблять люди: крадіжка власності компанії, розкриття таємної інформації, булінг колег, володіння нелегальними наркотиками.

Розважайся на роботі, заводь нових друзів, пробуй нове. Якщо цього не робити, ти будеш нещасливий. Ми б цього не хотіли.

Ідея всього цього проста: поводься так, як ти б хотів, щоб поводився твій колега. Звертайся з іншими так, як ти хотів би, щоб поводилися з тобою. Tesla повинна бути такою компанією, куди людям хочеться йти на роботу в понеділок.

Усі зазначені рекомендації та поради можна назвати не менше як адекватними. Втім, на думку журналістів Mashable метою документу є "показати Tesla крутішою, ніж вона є насправді". З огляду на відкритість компанії й самого Ілона, така думка видання дещо незрозуміла.

До слова, нещодавно в ефірі подкасту Third Row Tesla Маск відповів на звинувачення у безпідставних звільненнях в компанії, які нібито мали місце.

Ми нікого не звільняємо без причини. Взагалі це стається дуже рідко. Якщо ви талановита, працьовита та чесна людина, вам немає чого переживати,

– пояснив інженер.

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