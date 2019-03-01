Яку гру можна назвати найкращим релізом місяця? – опитування

61 Читать новость на русском
Яку гру можна назвати найкращим релізом місяця?
Яку гру можна назвати найкращим релізом місяця? / unsplash

У лютому відбулося чимало гучних релізів в ігровій індустрії: довгоочікувана Metro: Exodus, безкоштовна "королівська битва" Apex Legends та спін-офф Far Cry: New Dawn. Проте не обійшлося й без гучних провалів, приміром гра Anthem не отримала належної оцінки від критиків, а Crackdown 3 і взагалі назвали "провалом місяця".

Техно 24 вирішив розібратися в найбільш гучних релізах та визначити, яка ж гра все таки гідна звання найкращої за місяць.

Читайте також: Як виглядає український геймер: на чому грає та скільки витрачає на ігри

Metro: Exodus. Реліз довгоочікуваного шутера супроводжувався низкою скандалів: перехід гри в цифровий магазин Epic Games Store, обвал рейтингу попередніх частин гри та неоднозначні висловлювання розробників (детальніше про всі скандали ви можете прочитати в нашому матеріалі). Проте попри всі ці перипетії гра від української студії 4A Games виявилася цікавою та дійсно захоплюючою.

Apex Legends. Студія Electronic Arts дуже неочікувано провела реліз безкоштовної "королівської битви". Проте вже за перші три доби після виходу гар привабила більше 10 мільйонів гравців. Звісно, до активності в Fortnite проекту EA ще далеко, проте він явно до вподоби геймерам.

Apex Legends
Скріншот з гри Apex Legends

Far Cry: New Dawn. Проект не є повноцінною новою частиною, а скоріше спін-оффом Far Cry 5, а також використовує велику кількість ресурсів попередньої гри, включаючи карту світу, локації і персонажів. Однак, він став найбільш продаваним у Великобританії, що також може свідчити про майбутній успіх проекту.

Sid Meier’s Civilization VI: Gathering Storm. Відзначимо, цей проект також не є повноцінною грою – це масштабне доповнення до основної гри Civilization VI. У грі з’явилися нові нації та можливості юнітів.

Читайте також: Як правильно вибрати ноутбук для ігор: на що звернути увагу

DiRT Rally 2.0. Це нова частина знаменитої гоночної серії від Codemasters. Критики прийняли її дуже тепло (рейтинг на Metacritic – 82-86 / 100): Push Square назвав її однією з кращих гоночних ігор останніх років, а PCGamesN – найбільш вражаючим ралійним симулятором на ринку.

Ace Combat 7: Skies Unknown. Це Call of Duty з реактивними літаками. Яскрава, видовищна, пафосна аркада, зроблена з величезною любов'ю до неба і сучасної військової техніки. Ace Combat 7: Skies Unknown – повернення серії до класичної ігровий механіки і сеттінгу.

Ace Combat 7: Skies Unknown
Скріншот з гри Ace Combat 7: Skies Unknown

Anthem. Це нова постапокаліптична фантастична гра від BioWare. У світі, покинутому ще при створенні, людство бореться за виживання в диких умовах, що таять в собі безліч небезпек. Проте фрілансери, фракція пілотів неймовірних екзокостюмів "Джавелін", прагнуть схилити чашу терезів на користь людей. Проте гра від Electronic Arts не отримала нележної оцінки критиків і її визнали «найнедооціненішою» грою від BioWare.

Crackdown 3. Це наступна частина популярного шутера від третьої особи. На цей раз гравцям в ролі Агентів належить відправитися в Нью-Провіденс – "райський" острівець, який захопили корпоративні психопати. Гра отримала посередні оцінки серед критиків: загальна оцінка проекту становить в середньому 60 балів.

А яку гру ви вважаєте накращою в лютому?

 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Чому дешевшають долар і євро та що буде далі: пояснення економістів
сьогодні
11518
Теги: Техно Новини Техно Sid Meier's Civilization Ігри Electronic Arts 4A Games
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Яку гру можна назвати найкращим релізом місяця? – опитування
сьогодні 19:08 Яку гру можна назвати найкращим релізом місяця? – опитування
61
Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
28 лютого 21:07 Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
1957
Який смартфон можна назвати найкращим пристроєм лютого? (опитування)
27 лютого 19:02 Який смартфон можна назвати найкращим пристроєм лютого? (опитування)
879
Як правильно вибрати ноутбук для ігор: на що звернути увагу
26 лютого 21:02 Як правильно вибрати ноутбук для ігор: на що звернути увагу
1316
Флагман Sony Xperia 1 представили офіційно: 4К-дисплей, 52-Мп камера та інші особливості
25 лютого 14:04 Флагман Sony Xperia 1 представили офіційно: 4К-дисплей, 52-Мп камера та інші особливості
1464
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук