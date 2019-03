Яку гру можна назвати найкращим релізом місяця? – опитування

У лютому відбулося чимало гучних релізів в ігровій індустрії: довгоочікувана Metro: Exodus, безкоштовна "королівська битва" Apex Legends та спін-офф Far Cry: New Dawn. Проте не обійшлося й без гучних провалів, приміром гра Anthem не отримала належної оцінки від критиків, а Crackdown 3 і взагалі назвали "провалом місяця".

Техно 24 вирішив розібратися в найбільш гучних релізах та визначити, яка ж гра все таки гідна звання найкращої за місяць.

Metro: Exodus. Реліз довгоочікуваного шутера супроводжувався низкою скандалів: перехід гри в цифровий магазин Epic Games Store, обвал рейтингу попередніх частин гри та неоднозначні висловлювання розробників (детальніше про всі скандали ви можете прочитати в нашому матеріалі). Проте попри всі ці перипетії гра від української студії 4A Games виявилася цікавою та дійсно захоплюючою.

Apex Legends. Студія Electronic Arts дуже неочікувано провела реліз безкоштовної "королівської битви". Проте вже за перші три доби після виходу гар привабила більше 10 мільйонів гравців. Звісно, до активності в Fortnite проекту EA ще далеко, проте він явно до вподоби геймерам.



Скріншот з гри Apex Legends

Far Cry: New Dawn. Проект не є повноцінною новою частиною, а скоріше спін-оффом Far Cry 5, а також використовує велику кількість ресурсів попередньої гри, включаючи карту світу, локації і персонажів. Однак, він став найбільш продаваним у Великобританії, що також може свідчити про майбутній успіх проекту.

Sid Meier’s Civilization VI: Gathering Storm. Відзначимо, цей проект також не є повноцінною грою – це масштабне доповнення до основної гри Civilization VI. У грі з’явилися нові нації та можливості юнітів.

DiRT Rally 2.0. Це нова частина знаменитої гоночної серії від Codemasters. Критики прийняли її дуже тепло (рейтинг на Metacritic – 82-86 / 100): Push Square назвав її однією з кращих гоночних ігор останніх років, а PCGamesN – найбільш вражаючим ралійним симулятором на ринку.

Ace Combat 7: Skies Unknown. Це Call of Duty з реактивними літаками. Яскрава, видовищна, пафосна аркада, зроблена з величезною любов'ю до неба і сучасної військової техніки. Ace Combat 7: Skies Unknown – повернення серії до класичної ігровий механіки і сеттінгу.



Скріншот з гри Ace Combat 7: Skies Unknown

Anthem. Це нова постапокаліптична фантастична гра від BioWare. У світі, покинутому ще при створенні, людство бореться за виживання в диких умовах, що таять в собі безліч небезпек. Проте фрілансери, фракція пілотів неймовірних екзокостюмів "Джавелін", прагнуть схилити чашу терезів на користь людей. Проте гра від Electronic Arts не отримала нележної оцінки критиків і її визнали «найнедооціненішою» грою від BioWare.

Crackdown 3. Це наступна частина популярного шутера від третьої особи. На цей раз гравцям в ролі Агентів належить відправитися в Нью-Провіденс – "райський" острівець, який захопили корпоративні психопати. Гра отримала посередні оцінки серед критиків: загальна оцінка проекту становить в середньому 60 балів.

А яку гру ви вважаєте накращою в лютому?

