Яку роботу можна отримати в Apple: цікаві вакансії

В компанії працює понад 20 тисяч людей, які зайняті власною справою. Наприклад, серед співробітників є як мінімум один, який покращує картографічний сервіс Apple Maps, ходячи по міських вулицях з величезним рюкзаком, обладнаним камерами і датчиками.

Про це повідомляється на офіційному сайті Apple.

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Компанія завжди відкрита новим фахівцям, тому для залучення їх уваги оновила розділ з вакансіями. Для звичайних людей сторінка цікава тим, що дає краще уявлення про структуру компанії.



Яку роботу можна отримати в Apple

З нової сторінки ясно яких фахівців потребує компанія. Співробітники Apple розподілені по дев'яти різних категоріях, в залежності від сфери роботи:

Апаратне забезпечення; Програмне забезпечення і сервіси; Дизайн; Система поставок; Маркетинг; Корпоративні функції; Продаж і розвиток бізнесу; Роздрібна торгівля; Підтримка і обслуговування.

Також компанія оновила розділ пошуку роботи, зробивши дизайн більш мінімалістичним. У розділі "Про Apple" вказані переваги роботи в компанії, у розділі "Студенти" розказано про нові можливості, що відкриваються для стажерів.

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Крім оновлення дизайну розділів і наповнення новим контентом, компанія опублікувала два відео про роботу в компанії. На першому відео можна помітити, що багато людей працюють стоячи. Тім Кук впевнений, що це корисно для здоров'я співробітників. Примітно, що в компанії є і сидячі місця – кожен може вибрати те, що йому зручно.

Як працюють лиди в Apple – дивіться відео

Друге відео розповідає про дівчину на ім'я Дівія (Divya), яка очолює відділ по розробці сенсорів для годинників Apple Watch.

Реклама роботи в Apple – дивіться відео

Компанія стверджує, що вона створила понад 2 мільйони робочих місць в США. Зокрема, мова йде про роботу в магазинах Apple Store.

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