Японець хотів підпалити офіс компанії Square Enix через невдачі у грі

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Японець хотів підпалити офіс компанії Square Enix через невдачі у грі
Японець хотів підпалити офіс компанії Square Enix через невдачі у грі / Unsplash

40-річний японець Кініті Хірацука звернувся до офісу компанії Square Enix з вимогою повернути гроші, які він втратив в мобільній грі. Чоловік погрожував влаштувати підпал в офісі студії, якщо та не задовольнить його вимоги.

За даними портала FNNprime, ситуація дуже швидко вирішилася: представники Square Enix попросту звернулися в поліцію.

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Зловмисника затримали, а на допиті він заявив, що просто був дуже злий, оскільки програв великі гроші. У квартирі чоловіка влаштували обшук, однак ніяких горючих матеріалів, необхідних для підпалу, в ній не виявили.

Варто відзначити, що це не перша подібна погроза Square Enix: в березні 25-річний гравець обіцяв убити співробітників видавництва через те, що витратив близько 1800 доларів, щоб отримати потужний внутрішньоігровий предмет, але не дочекався його.

Що відомо про Square Enix? Це японська компанія, яка займається розробкою та видавництвом комп'ютерних ігор. Найбільшу популярність компанія отримала завдяки франшизам комп'ютерних рольових ігор Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts. Окрім того, Square Enix видає популярну серію шутерів Call of Duty (розробник – компанія Treyarch).

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Теги: Кримінальні новини Техно Ігри Новини Техно Японія Поліція
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