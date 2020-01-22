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Японія планує запустити 6G до 2030 року

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Міністерство внутрішніх справ і комунікацій Японії має намір сформувати до кінця січня дослідницьку групу під керівництвом фахівців з Токійського університету. Вона займеться розробкою стратегії переходу на технологію "пост-5G".

Дослідження в тому ж напрямку ведуть Китай, Південна Корея і Фінляндія, але Японія напрочуд довго зволікала з переходом на технологію 5G – і тепер сподівається бути серед перших по впровадженню шостого покоління мобільного зв'язку, повідомляє Gizmochina.

До теми: Розроблено мікросхеми для мереж 6G

Мобільний зв'язок 6G, в десять разів швидший, ніж у мереж п'ятого покоління. Він повинен з'явитися в Японії до 2030 року. Цей напрямок доручили курувати безпосередньо міністру Такао Санае.

Особливості зв’язку 6G

Поява високошвидкісної комунікації 6G забезпечить суспільство майбутнього голографічними технологіями для конференц-залів та шкільних класів, а також можливістю передавати в режимі реального часу обчислювальні дані, які можна порівняти з мозком людини.

Японія збирається інвестувати в дослідження і розробку 6G 2 мільярди доларів. Нова технологія зв'язку забезпечить неймовірну швидкість передачі даних – 100 Гбіт/с.

Роботу в цьому напрямку вже почали в Китаї. У листопаді минулого року Міністерство науки і технологій оголосило про формування двох команд, які займуться прискореної розробкою протоколу 6G. Заступник міністра науки і технологій КНР Ван Сі назвав розробку 6G пріоритетним завданням і “важливим етапом” у розвитку держави.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Інтернет Японія 5G
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