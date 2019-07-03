Японія та Південна Корея розгорнули торгову війну: як це вплине на ринок електроніки

Торгова війна розгорнулася не лише між США та Китаєм, але й між Японією та Південною Кореєю. Однак це загострення стосунків може суттєво вплинути на ринок електроніки.

Як повідомляє Tech Crunch, нові обмеження на торгівлю компонентами для виробництва OLED-панелей торкнуться найбільших виробників смартфонів і можуть призвести до зниження обсягів поставок нових моделей.

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Що сталося? За даними джерела, Міністерство торгівлі Японії з 4 липня обмежить експорт в Корею фторованих поліїмідів, які використовують у виробництві гнучких OLED-дисплеїв. Відповідно до нової експортної політики японські постачальники повинні будуть подавати заявку на затвердження кожного контракту на продаж певних хімікатів покупцям з Південної Кореї, при цьому частка японських постачальників в обороті деяких реагентів оцінюється приблизно в 90%.

Хто постраждає? Під удар в першу чергу потраплять лідери індустрії: Samsung, LG та SK Hynix, а також Apple, яка купує матриці для iPhone у корейських партнерів. Затримка поставок може призвести до дефіциту ґаджетів на ринку і збільшення роздрібних цін на новинки.

Причини такого рішення. Одним із приводів для прийняття санкцій ЗМІ називають постанову Верховного суду Південної Кореї, який зажадав від японських промисловців виплатити компенсацію за використання підневільної праці корейських робітників в ході Другої світової війни.

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Інші обмеження. Як повідомляє Nikkei, крім обмеження експорту сировини у відповідь на пред'явлений позов Японія може виключити Південну Корею з "білого списку" країн, до яких застосовуються мінімальні обмеження при передачі технологій, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки.

Реакція Південної Кореї. Представники південнокорейських виробників ситуацію не прокоментували.

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