Японська студія пропонує розрахуватися за свою гру кров'ю: деталі акції
Оплата покупок за допомогою готівки вже давно не популярна – зараз великою популярністю користуються кредитні картки, біткоїни, бонусні очки та інші. Компанія Bandai Namco представила доволі дивакуватий спосіб придбання товарів – донорство.
Японська компанія спільно з Американським Червоним Хрестом вирішили влаштувати незвичну благодійну акцію.
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Деталі акції. 27 вересня, на честь релізу Code Vein, нової екшен-RPG про вампірів, геймери можуть отримати безкоштовну копію новинки разом з промоматеріалами – для цього всього лише необхідно здати кров. Пройде захід виключно в Сан-Дієго, в рамках виставки TwitchCon.
Що відомо про гру? Нагадаємо, що Code Vein вийде на PC, PlayStation 4 і Xbox One. Спочатку прем'єра повинна була відбутися восени 2018 року, проте реліз гри перенесли. Багато хто порівнює новинку з серією Dark Souls та іншими релізами студії FromSoftware.
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