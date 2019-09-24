Японська студія пропонує розрахуватися за свою гру кров'ю: деталі акції

27 Читать новость на русском
Японська студія пропонує розрахуватися за свою гру кров'ю
Японська студія пропонує розрахуватися за свою гру кров'ю / Фото з вільних джерел

Оплата покупок за допомогою готівки вже давно не популярна – зараз великою популярністю користуються кредитні картки, біткоїни, бонусні очки та інші. Компанія Bandai Namco представила доволі дивакуватий спосіб придбання товарів – донорство.

Японська компанія спільно з Американським Червоним Хрестом вирішили влаштувати незвичну благодійну акцію.

Читайте також: Dota 2 масово банить гравців: у чому річ

Деталі акції. 27 вересня, на честь релізу Code Vein, нової екшен-RPG про вампірів, геймери можуть отримати безкоштовну копію новинки разом з промоматеріалами – для цього всього лише необхідно здати кров. Пройде захід виключно в Сан-Дієго, в рамках виставки TwitchCon.

Що відомо про гру? Нагадаємо, що Code Vein вийде на PC, PlayStation 4 і Xbox One. Спочатку прем'єра повинна була відбутися восени 2018 року, проте реліз гри перенесли. Багато хто порівнює новинку з серією Dark Souls та іншими релізами студії FromSoftware.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Ринок землі і легалізація казино: як українці ставляться до ініціатив Зеленського
сьогодні
2668
Теги: Техно Ігри Здоров'я Новини США
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-10 найбільших IT-компаній України за кількістю працівників
23 вересня 13:11 Топ-10 найбільших IT-компаній України за кількістю працівників
4297
Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
22 вересня 22:06 Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
Анастасія Можаровська 2940
Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
21 вересня 22:02 Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
Анастасія Кушпіт 15092
Флагманські смартфони Huawei Mate 30 і Mate 30 Pro представили офіційно: характеристики і ціна
20 вересня 14:07 Флагманські смартфони Huawei Mate 30 і Mate 30 Pro представили офіційно: характеристики і ціна
2538
Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
20 вересня 07:02 Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
Марія Бондар 1893
Новини
Більше новин
Залиште відгук