Японська студія пропонує розрахуватися за свою гру кров'ю: деталі акції

Оплата покупок за допомогою готівки вже давно не популярна – зараз великою популярністю користуються кредитні картки, біткоїни, бонусні очки та інші. Компанія Bandai Namco представила доволі дивакуватий спосіб придбання товарів – донорство.

Японська компанія спільно з Американським Червоним Хрестом вирішили влаштувати незвичну благодійну акцію.

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Деталі акції. 27 вересня, на честь релізу Code Vein, нової екшен-RPG про вампірів, геймери можуть отримати безкоштовну копію новинки разом з промоматеріалами – для цього всього лише необхідно здати кров. Пройде захід виключно в Сан-Дієго, в рамках виставки TwitchCon.

The Lost aren't the only ones who need your blood! On September 27th, celebrate the #CODEVEIN launch by donating blood to those in need.



Follow the link to pre-register and learn more about our Blood Drive during TwitchCon weekend: https://t.co/MvAkM5H5NZ pic.twitter.com/h7rKIGaeED — Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) 22 вересня 2019 р.

Що відомо про гру? Нагадаємо, що Code Vein вийде на PC, PlayStation 4 і Xbox One. Спочатку прем'єра повинна була відбутися восени 2018 року, проте реліз гри перенесли. Багато хто порівнює новинку з серією Dark Souls та іншими релізами студії FromSoftware.

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