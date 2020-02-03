Японський мільярдер передумав шукати дівчину для спільного польоту на Місяць

Нещодавно ми повідомляли, що епатажний японський мільярдер Юсаку Маедзава вирішив знайти дівчину, з якою відправиться на Місяць. Претенденток шукали в інтернеті, а відбір мав нагадувати шоу "Холостяк". Та зараз Маезава повідомив, що передумав таким чином шукати супутницю.

Заявки від претенденток отримували до 17 січня. Далі мав відбуватись попередній відбір, після чого Маедзава мав проводити побачення із відібраними кандидатками. Супутницю мільярдер мав обрати наприкінці березня. Загалом, на початковому етапі подали заявки понад 27 тисяч жінок.

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Чому Маезава передумав

Одразу після старту прийому заявок мільярдер заявив, що змінив своє рішення та вирішив відмовитись від відбору. Він попросив скасувати шоу, посилаючись на особисті причини. Про це Маезава повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Due to personal reasons, I have informed AbemaTV yesterday with my decision to no longer participate in the matchmaking documentary, hence requested for the cancellation of the show. — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 30, 2020

"Не дивлячись на мою щиру й чесну рішучість щодо шоу, частина мене мала змішані почуття з приводу моєї участі. Мене засмучує, що я прийняв таке егоїстичне рішення, в той час як 27 722 жінки з щирими намірами й сміливістю витратили свій дорогоцінний час, щоб подати заявку. Я розумію, що розчарував багатьох людей і приношу всім вибачення за мої несприятливі дії. Я щиро шкодую від усього серця", – сказав Маезава.

Хто такий Юсаку Маедзава? Це японський мільярдер, підприємець і колекціонер творів мистецтва. Він є засновником бренду модного одягу Zozotown. Маедзава представив власний одяг бренду ZOZO і систему обмірки вдома ZOZOSUIT. За оцінками видання Forbes, статки перевищують 3,6 мільярда доларів.



Раніше він вже проводив незвичні експерименти в мережі. Він обіцяв роздати 9 мільйонів доларів своїм підписникам та дослідити, чи стануть вони після цього щасливішими.

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