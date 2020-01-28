Японці показали безпілотний роботрактор майбутнього

На виставці в Кіото Kubota представила X tractor, розроблений в рамках програми по автоматизації сільськогосподарської техніки Agrirobo. Трактор працює на електриці, живиться від літій-іонних батарей і сонячних панелей.

Сільське господарство Японії потерпає від браку робочих рук – небагаті селяни не справляються з обробкою полів. Саме їм на допомогу компанія Kubota випустила безпілотний трактор, повідомляє New Atlas.

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Особливості роботрактора

За допомогою систем GPS, бортових сенсорів та штучного інтелекту, що відповідає за навігацію, трактор може автономно рухатися як звичайними полями, так і рисовими. Комп'ютер стежить за станом погоди і зростанням зернових культур, аналізує різні фактори і сам вирішує, коли пора виїжджати і починати сіяти, обробляти ґрунт або збирати врожай.

Ось який вигляд має X traсtor:

Замість коліс у трактора чотири гусеничних рушії – це оптимальна схема для підтримки зчеплення на ґрунтах різних типів, включаючи водянисті рисові поля. У кожної гусениці окремий мотор, так що вони можуть обертатися кожна зі своєю швидкістю. Така конструкція дозволяє здійснювати розвороти практично на місці - на зразок того, що показав недавно електропікап Rivian.

До того ж, є можливість змінювати висоту корпусу трактора щодо гусениць. Якщо потрібна підвищена стабільність, корпус можна опустити, а коли треба проїхати полем з високою травою – підняти.

Ціна й дата виходу

Інформації про терміни початку серійного виробництва та ціну такого трактора ще немає. Цілком ймовірно, що такий роботрактор може залишитися на стадії концепту, втім, з огляду на темпи розвитку сільськогосподарської техніки, це малоймовірно.

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