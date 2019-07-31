Японці придумали спосіб видобутку електрики із шин: як це працює

Японські інженери анонсували незвичний спосіб “видобутку” електрики просто під час руху автомобіля по дорозі. Як джерело живлення вони пропонують використовувати шини транспортного засобу.

Принцип роботи нового електрогенератора. Як повідомляє New Atlas, японський концерн Sumimoto Rubber за участю дослідників з японського Університету Кансай представив концепцію незвичайного генератора електроенергії, що розміщується всередині автомобільної шини.

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Модуль складається з двох шарів гуми, яка покрита електродами, на які з різних сторін нанесена плівка з позитивним і негативним зарядами. Коли колесо котиться по землі, пляма контакту шини деформується, створюючи статичну електрику: цей ефект відомий як "фрикційна зарядка".



Як виглядає електрогенератор в автомобільній шині

Пристрій конвертує заряд в електроенергію, теоретично здатну забезпечити живленням підсвічування приладової панелі або автомагнітолу.



Принцип роботи електрогенератора

Схожі розробки. Зауважимо, у 2015 році дослідники з університету Вісконсіна в Мадісоне (США) працювали над подібною розробкою: їм вдалося конвертувати тертя шин в живлення, якого вистачало для свічення фар іграшкового джипа.

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Майбутнє альтернативного джерела електроенергії. Поки не йдеться про комерціалізацію технології, але в Sumimoto розраховують, що вона могла б використовуватися для живлення датчиків тиску в шинах.

У перспективі розробка японської компанії може набути широкого поширення в якості альтернативного джерела енергії для автомобільних приладів.

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