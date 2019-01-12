Японці розробили бездротову зарядку, яку можна вирізати

Японські інженери з університету в Токіо створили унікальну безпровідну зарядку. Її особливість полягає у тому, що з неї можна вирізати в різні форми та прикріплювати до об'єктів.

Про це інформує hromadske.ua. Для її створення, вчені використали більшу кількість котушок і незвичних схем розводки, тож деталі, що залишились після вирізання, продовжують працювати. Читайте також: На CES 2019 представили розумні окуляри, якими можна керувати за допомогою кільця Вся зарядка має 16 котушок і розміром 40 см. Вона також оснащена датчиками Холла для підтримки безпровідної зарядки. Вирізані шматки можна прикріплювати до смартфонів, ноутбуків та автомобілів. Щоправда, після відрізання певних шматків знижується продуктивність зарядки. Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно