Японці розробили бездротову зарядку, яку можна вирізати

322 Читать новость на русском
Зарядка, яку можна вирізати
Зарядка, яку можна вирізати / IMWUT 2018

Японські інженери з університету в Токіо створили унікальну безпровідну зарядку. Її особливість полягає у тому, що з неї можна вирізати в різні форми та прикріплювати до об'єктів.

Про це інформує hromadske.ua.

Для її створення, вчені використали більшу кількість котушок і незвичних схем розводки, тож деталі, що залишились після вирізання, продовжують працювати.

Читайте також: На CES 2019 представили розумні окуляри, якими можна керувати за допомогою кільця

Вся зарядка має 16 котушок і розміром 40 см. Вона також оснащена датчиками Холла для підтримки безпровідної зарядки.

Вирізані шматки можна прикріплювати до смартфонів, ноутбуків та автомобілів. Щоправда, після відрізання певних шматків знижується продуктивність зарядки.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Розробки Японія
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такий Сергій Корольов: біографія українського інженера, який відправив першу людину в космос
сьогодні 12:54 Хто такий Сергій Корольов: біографія українського інженера, який відправив першу людину в космос
Анастасія Можаровська 3165
Huawei Y9 2019 представили офіційно: характеристики
10 січня 15:03 Huawei Y9 2019 представили офіційно: характеристики
1317
Секрети на Android, які покращують роботу смартфону: покрокова інструкція
9 січня 21:09 Секрети на Android, які покращують роботу смартфону: покрокова інструкція
Михайло Года 14813
Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
8 січня 21:04 Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
Ірина Полицька 9469
Космічні перегони: хто встигне першим на Місяць?
8 січня 19:01 Космічні перегони: хто встигне першим на Місяць?
Борис Немировський 3188
Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
7 січня 20:10 Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 8689
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук