Японці шукатимуть воду на Місяці: деталі місії

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Японці шукатимуть воду на Місяці
Японці шукатимуть воду на Місяці / Unsplash

Видання Yomiuri shimbun повідомило про підготовку незвичайної місячної експедиції в рамках спільної космічної програми Японії та Індії. Безпілотний місяцехід японського виробництва вивчатиме поверхню в районі Північного полюсу Місяця та шукатиме там воду.

Дата старту місії. За даними інформаційного агентства "ТАСС", вже в 2023 році Японія має намір надати для проекту важку ракету H-3 і місяцехід з обладнанням для виявлення води на супутнику Землі.

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Мета місії – розвідка кратерів Південного полюса Місяця, на поверхню яких не потрапляє сонячне світло. Виявлення покладів льоду в перспективі може спростити колонізацію супутника.

Як посадковий модуль використовуватимуть модернізований варіант індійського модуля "Вікрам", який вже відправили на Місяць 22 липня в рамках місії "Чандраян-2".

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Теги: Техно Космос Новини Техно Місяць Японія Індія
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