Японці створили робота, який сам прибирає в кімнаті

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Human Support Robot
Human Support Robot / New Atlas

Японська компанія Preferred Networks розробила систему управління роботами-помічниками, яка повністю автоматизує процес прибирання. Система включає в себе розпізнавання голосу, за допомогою якого робот розуміє голосові команди, а також технології комп’ютерного зору, які допомагають пристрою аналізувати предмети, підіймати їх і прибирати на місце.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

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Роботи, які вміють маніпулювати предметами, знаходять застосування в багатьох сферах людського життя: наприклад, на виробництві та складах, в хатній роботі. При цьому одна з головних задач таких роботів – навчитися правильно розпізнавати предмети для подальших дій: предмет може бути занадто крихким, або занадто слизьким, або лежати так, що його неможливо підняти.

Особливо це актуально для роботів-прибиральників, адже їм потрібно не тільки ефективно розпізнавати предмети і брати їх, але також і класти їх на місце.

Як працює робот компанії Preferred Networks – дивіться відео

 

Зайнятися розробкою такого робота вирішили японські інженери з Preferred Networks. Апаратну частину робота вони не робили самі, а вибрали в якості робота-прибиральника Human Support Robot від компанії Toyota, який використовується для допомоги інвалідам. Замість розробки самого робота інженери вирішили зосередитися на програмному забезпеченні.

В основі системи комп'ютерного зору – надточна нейромережа, яка навчалася на майже двох мільйонах зображень. Завдяки цьому система вміє ефективно розпізнавати предмети, після чого робот може ідентифікувати їх, зрозуміти, як саме потрібно підняти конкретний предмет і куди його віднести.

Робот самостійно прибирає кімнату – дивіться відео

 

Наприклад, робот знає, що ручки повинні лежати в склянці для канцелярського приладдя, а речі, які лежать на підлозі, повинні опинитися в кошику для білизни.

Крім того, комп'ютерний зір робота також використовується для того, щоб розпізнавати невербальні команди: система може відстежити, куди показує людина.

Також робот вміє розпізнавати голосові команди і, наприклад, віднести сміття в відро на прохання користувача.

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Теги: Техно Штучний інтелект Японія робототехніка
Джерело: Техно
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