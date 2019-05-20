Японці створили самовідновлювані акумулятори: що про це відомо

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Створили самовідновлювані акумулятори: що про це відомо
Створили самовідновлювані акумулятори: що про це відомо / Unsplash

Сучасні смартфони, ноутбуки та інші мобільні пристрої часто мають хороший запас продуктивності, але зазвичай вже через рік активного використання акумулятори починають працювати гірше.

Професор Ацуо Ямада з Токійського університету взявся за вирішення цієї проблеми. Він зі своєю командою знайшов спосіб не тільки продовжити термін служби батареї, а й зробити так, аби вони відновлювались самостійно.

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Найпопулярнішим видом акумуляторів сьогодні є літійно-іонний, на зміну йому може прийти натрій. Для обох типів цикли зарядки згодом зменшують ємність та продовжують роботу акумулятора. Справа в тому, що всередині батареї є металеві кульки. Під час зарядки і розрядки вони розкладаються, і в них утворюються тріщини, що знижує здатність зберігати енергію.

Ці дефекти виникають через те, що матеріал утримується силою Ван-дер-Ваальса, яка не здатна протистояти навантаженні на матеріал під час зарядки і експлуатації акумулятора.

Японські інженери знайшли спосіб усунути деформацію металевих шарів всередині акумуляторів. Вони наочно продемонстрували, що при використанні у виробництві батарей метарутенату (IV) натрію (Na2RuO3) деградації майже не відбувається.

Під час зарядки та розрядки не тільки зменшується деградація акумулятора, але і з'являються властивості самовідновлення. Це зумовлено тим, що новий матеріал утримується силою кулонівського тяжіння

Це означає, що батареї можуть мати набагато більш тривалий термін служби. Підвищення щільності енергії батарей має першочергове значення для реалізації електрифікації транспорту,
– розповів професор Ацуо Ямада.

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно
Джерело: Техно 24
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