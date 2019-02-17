Яскравість спалаху перевищує сонячні у мільярди разів: вчені розповіли про незвичайну зірку

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Яскравість спалаху перевищує сонячні у мільярди разів: вчені розповіли про незвичайну зірку
/ Getty Images

Астрономи помітили спалах зірки, яскравість якого перевищує сонячні у 10 мільярдів разів. Йдеться про молоду зірку JW 566, яка перебуває за 1269 світлових років від нас.

Сам спалах відбувся у листопаді 2016 року, проте наукову роботу астрономи презентували тільки зараз, пише Phys.org.

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"Це може бути найбільш яскравий з відомих спалахів, що асоціюється з молодими зоряними об'єктами, а також першим корональним спалахом, виявленим у субміліметровому діапазоні", – зазначили автори статті. 

Вчені вважають, що зірці менше 10 мільйонів років і вона ще перебуває у стадії "бурхливого росту".

Спалах вдалось побачити за допомогою Телескопа Джеймса Кларка Максвелла, розташованого на горі Мауна-Кет на Гавайях.

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Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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