Яскравість спалаху перевищує сонячні у мільярди разів: вчені розповіли про незвичайну зірку
Астрономи помітили спалах зірки, яскравість якого перевищує сонячні у 10 мільярдів разів. Йдеться про молоду зірку JW 566, яка перебуває за 1269 світлових років від нас.
Сам спалах відбувся у листопаді 2016 року, проте наукову роботу астрономи презентували тільки зараз, пише Phys.org.
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"Це може бути найбільш яскравий з відомих спалахів, що асоціюється з молодими зоряними об'єктами, а також першим корональним спалахом, виявленим у субміліметровому діапазоні", – зазначили автори статті.
Вчені вважають, що зірці менше 10 мільйонів років і вона ще перебуває у стадії "бурхливого росту".
Спалах вдалось побачити за допомогою Телескопа Джеймса Кларка Максвелла, розташованого на горі Мауна-Кет на Гавайях.