Яскравість спалаху перевищує сонячні у мільярди разів: вчені розповіли про незвичайну зірку

Астрономи помітили спалах зірки, яскравість якого перевищує сонячні у 10 мільярдів разів. Йдеться про молоду зірку JW 566, яка перебуває за 1269 світлових років від нас.

Сам спалах відбувся у листопаді 2016 року, проте наукову роботу астрономи презентували тільки зараз, пише Phys.org.

Читайте також: Нове фото з поверхні Марсу показує геологічні особливості планети

"Це може бути найбільш яскравий з відомих спалахів, що асоціюється з молодими зоряними об'єктами, а також першим корональним спалахом, виявленим у субміліметровому діапазоні", – зазначили автори статті.

Вчені вважають, що зірці менше 10 мільйонів років і вона ще перебуває у стадії "бурхливого росту".

Спалах вдалось побачити за допомогою Телескопа Джеймса Кларка Максвелла, розташованого на горі Мауна-Кет на Гавайях.