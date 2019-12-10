Яйце, тварини та Трамп – що найбільше обговорювали в Twitter в 2019

Компанія Twitter підбила підсумки 2019 року та склала список найбільш популярних постів із найбільшою кількістю ретвітів. До списку потрапили меми, яйце та багато відео про тварин.

Всі найбільш популярні твіти можна знайти за хештегом #ThisHappened.

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Твіти з найбільшою кількістю репостів

Яйце

Тож, серед найпопулярніших твітів опинилося яйце, яке зібрало чимало лайків не лише в Instagram, але й в Twitter. Власники акаунту яйця захотіли встановити рекорд за кількістю ретвітів за всю історію існування соціальної мережі. Досягнути цілі у них не вийшло, однак яйце все одно зібрало майже мільйон репостів.

Let's set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!)



We got this pic.twitter.com/VkMPwJo9GI — World Record Egg (@egg_rt_record) 14 января 2019 г.

Гурт BTS

Втім, такий результат дещо менший, ніж ще один твіт в цій категорії. Коротке відео із учасником корейського гурту BTS, на якому хлопець просто танцює під пісню Біллі Айліш – Bad guy, зібрало понад мільйон ретвітів.

Тварини

Відео з тваринами – це окрема категорія, в якій також є свої лідери. Приміром, грізне качення, яке переслідує натовп людей.

Чи граційна кішка, яка перестрибує перила.

Can everybody just Please look at this cat pic.twitter.com/GEPe1XzurJ — danee 'tories out' struck ? (@itsdaneesaur) 3 июля 2019 г.

І на додаток папуга, який атакує людей за командою дівчинки.

My niece has her bird trained to attack anyone she screams at pic.twitter.com/ea0JoWMNrT — NCAA Youngboy (@Apex_sH) 30 апреля 2019 г.

Леді Гага

До топу також увійшла Леді Гага. Співачка та акторка опублікувала в своєму акаунті якусь незрозумілу тарабарщину, а користувачі мережі весь листопад намагалися розгадати, про що написала зірка.

AAAAAAAAAAAAAHHHHHRHRGRGRGRRRGURBHJB EORWPSOJWPJORGWOIRGWSGODEWPGOHEPW09GJEDPOKSD!!!!!!!!!!!!!!!0924QU8T63095JRGHWPE09UJ0PWHRGW — Lady Gaga (@ladygaga) 7 ноября 2012 г.

Твіт з найбільшою кількістю репостів

Найпопулярніший твіт в 2019 році написав японський міліардер та колекціонер мистецтва Юсаку Маедзава. У 2023 році він стане першим космічним туристом, якого SpaceX відправить в політ навколо Місяця. Поки ж він задовольняється статусом людини, яка одним постом зібрала понад п'ять з половиною мільйонів ретвітів.

А все тому, що Маедзава пропонував підписникамм взяти участь в розіграші 100 тисяч доларів. Потрібно було підписатися на мільярдера і репостнути його твіт. Сотню переможців вибирали випадковим чином, кожному вручали по 10 тисяч.

Через ці обставини Twitter не став включати повідомлення Маедзави в свій топ, хоча і відзначив його досягнення.

Інші підсумки

Найбільш обговорюване шоу – "Гра престолів"

Найбільш обговорюваний фільм – "Месники: Фінал"

Найбільш обговорюваний актор – Том Холланд

Найбільш обговорюваний виконавець – гурт BTS

Найбільш обговорюваний політик – Дональд Трамп.

Топ популярних емодзі

Alt Text: 2019 Top emojis worldwide

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10. — Twitter Data (@TwitterData) 9 декабря 2019 г.

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