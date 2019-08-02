Йде ціла епоха: найпопулярніший стрімер світу Ninja покинув Twitch

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Тайлер Блевінс (Ninja)
Тайлер Блевінс (Ninja) / Фото з вільних джерел

Найвідоміший в світі стрімер Тайлер Блевінс (Ninja) вирішив покинути популярну платформу Twitch. Тепер він вестиме трансляції на Mixer – сервісі, який належить корпорації Microsoft – на ексклюзивних правах.

Як повідомляє Polygon, в перший місяць "переїзду" підписка на Ninja буде безкоштовною: це відключить рекламу і надасть доступ до різних смайликів.

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Я знаю, для багатьох з вас це буде шоком, але це все ще я, просто на іншій платформі,
– заявив Блевінс.

Що відомо про Ninja? Тайлер Блевінс став популярним завдяки стрімам Fortnite. Пік його слави, на жаль, позаду: у порівнянні з тими славними днями, зараз Ninja втратив позиції. У нього "всього лише" 14 956 підписників проти більш ніж 285 000, які в нього були в березні 2018 року.

Щодо платформи Mixer від Microsoft, то вона свої позиції лише зміцнює: у порівнянні з минулим кварталом стрімерський майданчик відзначився приростом користувачів в 37%. Може, коли-небудь вона і стане "новим Twitch".

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Теги: Техно Ігри Кіберспорт Інтернет
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