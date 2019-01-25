Йде ціла епоха: у користувачів Vodafone зникне послуга MMS

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MMS в Vodafone відключать - коли Vodafone Україна відключить MMS
Vodafone скасовує послугу MMS / nu.nl

Український мобільний оператор Vodafone вирішив припинити надання послуги MMS. Цю послугу відключать з 1 лютого Як відомо, ця послуга була доступною за замовчуванням всім абонентам.

Як пояснили в оператора, MMS перестала бути затребуваною послугою, тож він неї вирішили відмовитись.

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Як альтернатива? Варіантів дуже багато. За допомогою MMS можна надсилати іншим користувачам мультимедійні повідомлення та аудіозаписи. Виправляти MMS можна за номером телефону або ж на електронну пошту. При цьому зараз простіше відправляти такий контент за допомогою соцмереж або через месенджери: Viber, WhatsApp, Telegram тощо.

Що таке MMS? (Multimedia Messaging Service фбо Служба Мультимедійних Повідомлень), що працює за принципом SMS. Але за допомогою MMS можна пересилати мультимедійні повідомлення (зображення, мелодії та коротке відео) в мережі стільникового зв'язку.  Ця послуга була популярною до активного розвитку мобільного інтернету.

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Теги: Техно Мобільні пристрої IT-бізнес
Джерело: Техно
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