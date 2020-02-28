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Є різниця: українська IT-компанія відмовилась співпрацювати з російським клієнтом

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KindGeek відмовилась співпрацювати з російським клієнтом / dou.ua

Українська IT-компанія KindGeek відмовилась від співпраці з клієнтом після того, як дізнались, що замовником є компанія із Москви. Скріншот листування оприлюднив співзасновник KindGeek Software Юрій Гнатюк.

"Те, як ти заробляєш свої гроші важливіше від того, скільки ти заробляєш", – написав Гнатюк.

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Деталі

Як бачимо у скріншот, яке розмістив KindGeek, відбувається листування із потенційним замовником. Українцям надіслали документацію з вимогами, де було вказано, що їхні послуги замовляє компанія із Москви. Чат виглядав таким чином:

  • Юрій: Бачу в документах, що замовником є компанія з Москви. Вибачте за витрачений час, але після Криму та розгортання Росією війни на Донбасі, ми вирішили не працювати з російським бізнесом.
  • Замовник: Ви серйозно? (вказана ціна за проєкт). Для чого додавати політику?

Наприкінці повідомлення Гнатюк додав "Ми серйозно. Є різниця".

Що відомо про KindGeek? Це українська IT-компанія з офісом у Львові. KindGeek заснували у лютому 2015 року. Компанія підтримує стартапи та малий і середній бізнес. KindGeek співпрацює з клієнтами із США, Європи, Азії та Південної Африки.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Росії Новини Техно IT-бізнес
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