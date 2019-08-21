Blizzy заблокували на Twitch: деталі скандалу із гравцем NaVi

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Ігрона NaVi Євгена Blizzy забанили на Twich – причина
Blizzy заблокували на Twitch / Natus Vincere

Офлайн гравець української кіберспортивної команди Natus Vincere Євгеній Blizzy Рі повідомив, що його акаунт на Twitch зламали і він не має жодного стосунку до бану. Зауважимо, акаунт кіберспортсмена заблокували на популярній платформі через образу трансгендера.

Що сталося? Нагадаємо, адміністрація Twitch заблокувала акаунт Blizzy після того, як зломщик образив трансгендерного стрімера Cococo Tv в чаті його трансляції. Стрімер зажадав вибачень від Natus Vincere і від Blizzy особисто.

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Про інцидент стало відомо 19 серпня, коли сам Рі був на чемпіонаті світу в Шанхаї.

Я не та людина, яка буде писати всяку нісенітницю в чаті Twitch, мій акаунт зламали. Так як я заходжу в Twitch раз на півроку, я навіть цього не помітив ... Як виявилося, якийсь чел сидить під моїм акаунтом вже кілька місяців. Зараз немає можливості відновити пароль і взагалі зайнятися цим, буду вирішувати після закінчення The International,
– написав Blizzy у своєму Twitter.

NaVi на The International 2019​. Зауважимо, сам Євгеній разом із NaVi зараз перебуває на The International 2019 з Dota 2. Там українцям вдалося обіграти російську команду Virtus.pro та посісти третє місце у групі B. Однак після низки невдач опустилися на 7 сходинку.

Що таке The International 2019? Це щорічний чемпіонат з кіберспорту із комп’ютерної гри Dota 2. У 2019 році він проходить з 15 по 25 серпня в Шанхаї. На турнірі виступають 18 команд. Вони змагаються між собою за звання найкращої кіберспортивної команди Dota 2 та за призовий фонд у розмірі 33 мільйонів доларів. Групова стадія триватиме до 18 серпня. Вже 20 серпня стартували матчі плей-офф, які триватимуть до 25 серпня.

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Теги: Техно Ігри Кіберспорт
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