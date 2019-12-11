Європа відправить у космос експериментального прибиральника космічного сміття

На низькій навколоземній орбіті літає понад 3000 відключених супутників і десятки мільйонів дрібніших уламків. Кожен фрагмент рухається з величезною швидкістю. Ці фрагменти "космічного сміття" можуть становити загрозу як для МКС так і для астронавтів, що працюють на орбіті.

У Європейській космічній агенції (ESA) вирішили взятися за розв'язання цієї проблеми і планують запустити на орбіту спеціальний чотирилапий зонд, який випробують для очищення її від сміття.

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Місія "Чистий космос"

В рамках місії, що отримала назву ClearSpace-1, ESA відправить на орбіту експериментального, чотирилапого робота обніматора (принаймні так його вже назвали в мережі). Він зможе зловити своїми маніпуляторами якийсь із мертвих супутників і затягнути його в камікадзе-політ до Землі.

Проблема космічного сміття

З кожним роком кількість сміття на орбіті зростає. З урахуванням декількох проєктів зі створення сузір'я супутників, в найближчі десятиліття їх кількість збільшиться в рази. А реальних спроб вирішити цю проблему наразі немає.

Старт місії

Наразі запуск ClearSpace-1 запланований на 2025 рік. Ціль робота прибиральника – об'єкт під назвою Vespa. У 2013 році його закинув на висоту 800 кілометрів апарат Vega. Важить цей конічний уламок близько 100 кілограмів.

Ціна такої одноразової місії складе близько 133 мільйонів доларів. Дуже не дешевий орбітальний клінінг, отже ESA точно потрібно задуматися над способом здешевлення цього процесу.

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