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Євросоюз хоче заборонити розпізнавання обличчя в громадських місцях

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Заборона буде запроваджена директивою Єврокомісії для розробки спільної політики. Після цього законодавці придумають, що робити з цією технологією, аби запобігти порушенням права громадян на конфіденційність.

Відповідна пропозиція із забороною терміном від трьох до п'яти років була представлена Єврокомісією в рамках дискусії про штучний інтелект і можливості, яким він надає правоохоронним органам. У період заборони "може бути знайдена і розроблена вірна методологія оцінки впливу цієї технології і можливих заходів з управління ризиками", повідомляє BBC.

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Винятки можуть бути зроблені для дослідницьких проєктів, а також з метою забезпечення безпеки. Також автори пропозиції рекомендують накласти на розробників і користувачів систем на базі ШІ певні зобов'язання, а країнам ЄС пропонується призначити відповідальних за виконання цих вимог.


Єврокомісія може заборонити розпізнавання обличчя в громадських місцях

Розробка законодавства

Перед прийняттям остаточного рішення Єврокомісія хоче почути критику та пропозиції. А через місяць Маргрет Вестагер, комісар з питань конкуренції, виступить з цим законопроєктом перед членами комісії.

Виступають проти розпізнавання осіб і політики США. Нещодавно членкиня Палати представників США від Демократичної партії Александрія Окасіо-Кортес заявила, що без належної регуляції технологія швидко перетворить суспільство в антиутопію, немов у серіалі "Чорне дзеркало".

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Автор: Михайло Года
Теги: Єврокомісія Європа Техно Штучний інтелект Новини Техно
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