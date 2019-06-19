Ймовірна дата анонсу смартфона Samsung Galaxy Note 10 "засвітилась" в мережі

В очікуванні анонса оновленої лінійки смартфонів Samsung Galaxy Note південнокорейський вендор не поспішає розкривати технічні характеристики майбутніх новинок та деталі щодо їх презентації. Однак в мережі вже з’явилась інформація про дату анонсу смартфонів.

Дата анонсу та ціна. Яке повідомляє CNET, згідно з інсайдерською інформацією, Samsung Galaxy Note 10 представлять в Нью-Йорку вже 7 серпня на заході Unpacked. Ціна пристрою не оголошена.

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Основні характеристики. Згідно з ранніми витоками, Galaxy Note10 отримає 6,3-дюймовий дисплей Dynamic AMOLED з підтримкою HDR10 + і роздільною здатністю 3040 x 1440 пікселів.

Апарат, імовірно, буде побудований на базі процесора Snapdragon 855 або Exynos 9820 (в залежності від регіону продажів) і отримає до 12 ГБ оперативної пам'яті в різних конфігураціях.

З чуток, новинка позбудеться 3,5-міліметрового аудіороз'єму і виділеної кнопки для запуску голосового асистента Bixby.

Достовірність інформації. Компанія Samsung чутки про дату презентації поки не прокоментувала.

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