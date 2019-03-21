Йоганн Себастьян Бах – хто він такий та як грати в новий дудл від Google

Дудли від Google відомі великій кількості інтернет-користувачів: інтерактивні елементи, приурочені до видатних дат та подій, змінюють звичний логотип на головній сторінці пошукового гіганта. Сьогодні компанія вирішила вивести можливості звичних картинок на новий рівень завдяки можливостям штучного інтелекту.

Протягом двох днів, 21 і 22 березня, користувачі зможуть випробувати професію композитора за допомогою оригінального дудла, в основі якого лежать алгоритми штучного інтелекту, "натреновані" на творах Баха.

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Хто такий Йоганн Себастьян Бах: коротка біографія. Це німецький композитор, органіст, клавесиніст і скрипаль. Більшу частину свого життя він працював при церкві, а його творчі пошуки тісно пов’язані з лютеранською традицією.

За 50-річний період творчості лише протягом 5 років інтереси Баха були зосереджені на світській музиці. Бах був одним із найкращих виконавців на органі у свій час та створив для цього інструменту твори, які стали вершиною розвитку органної літератури.

Йоганн Бах творив практично у всіх музичних жанрах, однак оминув провідний жанр свого часу – оперу. Композиторові з його глибоким складом думки, далеким від усього поверхневого і розважального, придворна опера була абсолютно чужа.

Йоганн Себастьян Бах "Добре темперований клавір" – слухайте композицію

Найвідоміші твори композитора: "Добре темперований клавір" (1722-44), Месса сі-мінор (бл. 1749), "Пристрасті за Іоаном" (1724), "Пристрасті за Матвієм" (1727 або 1729), більше 200 духовних і світських кантат, інструментальні концерти, багаточисленні твори для органу та інші.

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До слова, сьогодні виповнилося 334 роки з дня народження великого німецького композитора. Саме з цього приводу Google створив інтерактивний дудл на його честь.

Особливості дудла від Google та як в нього грати. Фішкою дудла стала його здатність адаптувати нескладні мотиви зі складеного користувачем нотного письма в повноцінну мелодію в стилі знаменитого музичного віртуоза.

Після розміщення нот на віртуальній папері (незалежно від музичних здібностей користувача) просте натискання кнопки перетворює запис в чотириголосну поліфонічну композицію.

Особливості дудла від Google до дня народження Йоганна Себастьяна Баха – дивіться відео

За "розшифровку" нот відповідає алгоритм штучного інтелекту Google, створений співробітниками Google Magenta. Щоб навчити штучний інтелект складної професії музиканта, інженери провели його попереднє навчання, використовуючи 306 композицій Баха, стиль виконання якого добре структурований.

Залежно від запропонованого програмою "нотного письма" вона підбирає найбільш підходящий патерн і відтворює оброблену мелодію прямо в браузері, не звертаючись до віддаленого сервера. Після створення композиції користувачі можуть змінити її темп і тональність, відредагувати ноти, а при бажанні – завантажити створену звукову доріжку або поділитися з друзями посиланням на її відтворення.

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Таємниці гри. Не обійшлася інтерактивна розвага і без своєрідної пасхалки, якщо клікнути на спеціальний важіль в правій частині вікна дудла, то інтерфейс і звучання мелодії перемикаються в режим електронної музики 1980 років.

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