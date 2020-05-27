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YouTube впіймали на видаленні коментарів з критикою уряду Китаю: реакція платформи

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Ілюстративне фото
Ілюстративне фото / techcrunch

Відеосервіс YouTube викрили на видаленні коментарів до відео, зміст яких критикує уряд Китаю. Платформа вибачилася, зазначивши, що видалення стало результатом помилки в автоматизованій системі модерації.

Користувачі помітили що негативні коментарі почали зникати під відео. Зокрема YouTube видаляв коментарі з критикою Комуністичної партії Китаю. Вони містили такі вирази як "комуністичні бандити" або "партія за 50 центів", розповідає TechCrunch.

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Видалення відбувалося практично відразу, причому, навіть у тих випадках, коли певні вирази використовували у позитивному сенсі. До речі, з останнім терміном (五毛 або "wumao dang") активно бореться китайська цензура.

На зачистку звернув увагу засновник Oculus and Anduril Палмер Лакі.

Реакція YouTube

Відеохостинг у відповідь пояснив лише, що коментарі могли видалити в рамках виконання політики компанії з зачистки повідомлень, які містять погрози, пропагують ненависть і ворожнечу.

Користувачі можуть повідомляти про підозрілі ситуації, щоб усувати помилки й допомагати нам удосконалювати продукт,
– відзначили в коментарі представники YouTube.

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Раніше компанія зазначала, що перехід співробітників на віддалену роботу і переклад модерації на системи штучного інтелекту може викликати зростання випадків помилкового видалення контенту.

Крім того в грудні YouTube змінив правила публікації відео. Тоді платформа пообіцяла видаляти той контент, який містить або має на увазі приховані загрози, і ввести обмеження на використання лексики, яка принижує. Уточнювалося, що винятком стануть сатиричні відео, а також публікації, призначені для освітніх, наукових або художніх цілей.

Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Інтернет Техно Китай YouTube
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