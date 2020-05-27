YouTube впіймали на видаленні коментарів з критикою уряду Китаю: реакція платформи

Відеосервіс YouTube викрили на видаленні коментарів до відео, зміст яких критикує уряд Китаю. Платформа вибачилася, зазначивши, що видалення стало результатом помилки в автоматизованій системі модерації.

Користувачі помітили що негативні коментарі почали зникати під відео. Зокрема YouTube видаляв коментарі з критикою Комуністичної партії Китаю. Вони містили такі вирази як "комуністичні бандити" або "партія за 50 центів", розповідає TechCrunch.

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Видалення відбувалося практично відразу, причому, навіть у тих випадках, коли певні вирази використовували у позитивному сенсі. До речі, з останнім терміном (五毛 або "wumao dang") активно бореться китайська цензура.

#YouTube "automatically" deletes a comment in Chinese, "Gongfei", which means "communist bandit", in 15 seconds.

This person tested 3 times, same result. #油管 15秒內自動刪除「共匪」留言，網友連試三次皆如此。

他們找了個比李飛飛更厲害的AI專家？ pic.twitter.com/MLCeko0SIY — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) May 13, 2020

На зачистку звернув увагу засновник Oculus and Anduril Палмер Лакі.

YouTube has deleted every comment I ever made about the Wumao (五毛), an internet propaganda division of the Chinese Communist Party. Who at Google decided to censor American comments on American videos hosted in America by an American platform that is already banned in China? — Palmer Luckey (@PalmerLuckey) May 26, 2020

Реакція YouTube

Відеохостинг у відповідь пояснив лише, що коментарі могли видалити в рамках виконання політики компанії з зачистки повідомлень, які містять погрози, пропагують ненависть і ворожнечу.

Користувачі можуть повідомляти про підозрілі ситуації, щоб усувати помилки й допомагати нам удосконалювати продукт,

– відзначили в коментарі представники YouTube.

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Раніше компанія зазначала, що перехід співробітників на віддалену роботу і переклад модерації на системи штучного інтелекту може викликати зростання випадків помилкового видалення контенту.

Крім того в грудні YouTube змінив правила публікації відео. Тоді платформа пообіцяла видаляти той контент, який містить або має на увазі приховані загрози, і ввести обмеження на використання лексики, яка принижує. Уточнювалося, що винятком стануть сатиричні відео, а також публікації, призначені для освітніх, наукових або художніх цілей.