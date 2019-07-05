YouTube блокує навчальні відео про комп'ютерну безпеку

Популярний відеохостинг YouTube нещодавно ввів жорсткі правила на розміщення контенту користувачів: під заборону потрапили відео, які мають елементи дискримінації. Однак, як виявилося алгоритми YouTube блокують навіть навчальні відео.

Що сталося? Як повідомляє The Verge, Коді Кінзі – один із засновників команди Hacker Interchange– повідомив в своєму Twitter-блозі про блокування каналу Cyber ​​Weapons Lab.

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Йому не вдалося опублікувати відеоінструкцію з віддаленого запуску феєрверку за допомогою Wi-Fi, а вже завантажений контент виявився заблокований.

Coming back from a long day to find over a hundred notifications from people being supportive is amazing, I really appreciate this community. I've worked hard on this channel to make learning infosec possible for anyone regardless of ability to pay, thanks for supporting me. — Kody (@KodyKinzie) 3 липня 2019 р.

Реакція відеохостингу. Співробітники YouTube у відповідь на запит послалися на правила сервісу, що забороняють публікувати "інструкції з хакінгу і фішингу".

До чого призведе блокування навчальних відео? За словами Кінзі, хакерські техніки часто "використовуються нелегально, але не обов'язково нелегальні". Оновлена ​​політика YouTube вдарить по більшій частині контенту, який пов'язаний з вивченням комп'ютерної безпеки.

Як приклад він навів відеоінструкції для тестувальників комп'ютерних систем. Хоча YouTube і дозволяє викладати відео "небезпечних дій" в освітніх, документальних, наукових або художніх цілях, не існує офіційних інструкцій, як саме повинні бути оформлені такі матеріали.

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Пояснення YouTube. Пізніше представник YouTube повідомив журналістам, що канал Cyber ​​Weapons Lab був заблокований помилково і контент знову доступний. Проте робота алгоритму непрозора, і в перспективі може призвести до скорочення кількості освітніх роликів на платформі.

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