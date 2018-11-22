YouTube буде по-іншому показувати рекламу

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YouTube тестує нову подачу реклами
YouTube тестує нову подачу реклами / Фото з відкритих джерел

Популярний відеосервіс YouTube вирішив змінити підхід до показу реклами у роликах. Так, перед переглядом відеоролика користувачам будуть показувати одразу дві реклами.

Про це в компанії повідомили на офіційному блозі Google.

Наразі в компанії вже показують по дві реклами перед роликом, щоправда лише у тестовому режимі.

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Як відомо, зараз YouTube показує одну рекламу перед роликом, а ще одну вже всередині відео. Але дані внутрішнього дослідження YouTube показали, що деякі користувачі в такі моменти відмовляються від подальшого перегляду відео. Відтак, компанія вирішила протестувати новий варіант.

При цьому, якщо користувачі будуть дивитись дві реклами перед роликом, далі матимуть змогу дивитись ролик майже без реклами – переривати ролики на рекламні записи будуть на 40% рідше.

До речі, щоб зовсім не дивитися рекламу, можна оформити підписку YouTube Premium, який нещодавно запрацював в Україні.

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Теги: Техно Інтернет YouTube
Джерело: Техно
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