Youtube Music отримав функцію віддаленого прослуховування: що про це відомо

Нова функція стане в нагоді тим, хто тримає частину своєї музичної колекції в пам'яті смартфона.

Додаток YouTube Music отримав нову доволі корисну функцію, котра дозволяє використовувати його в якості єдиного музичного плеєра на вашому смартфоні. Про це повідомляє Engadget.

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В чому суть. Справа в тому, що раніше утиліт підтримув тільки відтворення поточної музики. Тепер же з'явилася підтримка і музичної бібліотеки, яка зберігається в пам'яті смартфона.

Для того, щоб знайти ваші локальні музичні файли, необхідно зайти в розділ Library, а далі вибрати меню Playlists, Albums, Songs або Artists. У кожному з них ви знайдете вкладки YT Music і Device files.

Поки що існують певні обмеження для локальної музики – аудіозаписи можна додавати у плейлисти, які містять поточну музику, а також їх можна переносити на інші пристрої.

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