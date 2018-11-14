YouTube Music та YouTube Premium запрацювали в Україні: ціна та переваги сервісів

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YouTube Music в Україні
YouTube Music в Україні / cincodias.elpais.com

В Україні запрацювали два нових сервіси: аудіострімінг YouTube Music і YouTube Premium. Про це оголосили представники Google Україна.

Пише видання AIN.UA.

Переваги YouTube Music і YouTube Premium

YouTube Music – це новий аудіострімінг на базі YouTube. Цей сервіс працює через додаток на Android або iOS. При цьому YouTube Premium забезпечує розширений доступ до відеохостингу: надає доступ до офлайн-завантаження треків, програвання музики у фоновому режимі, відключає рекламу тощо.

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Рекомендації сервіс підбирає, враховуючи переваги користувача у YouTube.

Ціна YouTube Music і YouTube Premium

YouTube Music – це безкоштовний сервіс, однак користувачам доведеться дивитись рекламу.

YouTube Music Premium – це платна підписка на YouTube Music. Індивідуальний акаунт на місяць буде коштувати 79 гривень. А сімейний тариф – 119 гривень за місяць. Це ціни при оплаті через Android-версію.

Якщо користувач завантажує додаток через App Store, то це обійдеться дорожче. Так, індивідуальний тариф для iPhone коштує 99 грн/місяць, а сімейний – 149 грн/місяць за сімейний доступ.

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Теги: Техно YouTube Інтернет
Джерело: Техно
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