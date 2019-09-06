YouTube оштрафували на рекордну суму

Компанія YouTube змушена буде виплатити рекордний штраф у розмірі 170 мільйонів доларів. Так компанію карають за те, що сервіс показував у відеороликах для дітей таргетовану рекламу.

Окрім того, компанію звинуватили у зборі інформації про неповнолітніх без згоди їх батьків, повідомляє Федеральна торгова комісія США, передає tech.liga.net.

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YouTube показував у відеороликах для дітей таргетовану рекламу і таким чином збирав дані про них. Тож комісія звинуватила сервіс в порушенні закону, який забороняє збір інформації про дітей у віці до 13 років без згоди їх батьків.

Надалі YouTube має звітувати про те, як вони збирають дані. Також сервіс повинен розробити і запустити систему, яка дасть змогу ідентифікувати дитячий контент.

Скандал YouTube та дитяче порно. Це вже не перша скандальна історія, пов’язана із дитячим контентом. Раніше YouTube звинуватили в тому, що деяке відео з дітьми може стати об’єктом уваги педофілів.

Так, під деякими роликами, педофіли ставлять тайм-коди з зображеннями, які, на їхній погляд, мають сексуальний підтекст. Більше того, там вони навіть обмінюються контактами і посиланнями.

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