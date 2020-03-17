YouTube відправив співробітників на карантин – замість них працює штучний інтелект

Сервіс YouTube теж долучився до боротьби з поширенням коронавірусу та відправив своїх працівників на карантин. Відтак, зараз робота сервісу більше покладатися на машинне навчання на базі штучного інтелекту.

Раніше алгоритм вибирав потенційно небезпечний контент і передавав його рецензентам для оцінки. Та після режиму карантину у компанії вирішили зменшити необхідність приходу співробітників в офіс, передає Engadget.

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Саме тому YouTube дає змогу своїй автоматизованій системі видаляти деякий контент, навіть якщо його не перевірила людина.

Чи не постраждає якість

У адміністрації YouTube визнають, що це може призвести до збільшення кількості вилучених відео, при цьому під “цензуру” потраплять ролики, які не порушують правила. Тож у цей період YouTube дасть змогу усім користувачам оскаржити видалення роликів.

"Ми розуміємо, що це може завадити користувачам і авторам, але ми знаємо, що це правильно для людей, які працюють над забезпеченням безпеки YouTube, і для більш широкої спільноти. Ми цінуємо терпіння кожного, так як ми робимо ці кроки в такий непростий час", – кажуть у YouTube.

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