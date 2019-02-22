YouTube вляпався у скандал із дитячим порно

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Скандал YouTube
Скандал YouTube / nintendo.ru

Компанія YouTube потрапила у скандал через підтекст у деяких відео. Як стверджує блогер Метт Уотсон, на перший погляд звичайне відео з дітьми може стати об’єктом уваги педофілів.

Цю інформацію передає видання The Verge. Так, під деякими роликами, педофіли ставлять тайм-коди з зображеннями, які, на їхній погляд, мають сексуальний підтекст. Більше того, там вони навіть обмінюються контактами і посиланнями.

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Звичайна людина не побачить нічого підозрілого під цими роликами. Це може бути відео, де діти займаються гімнастикою, грають в ігри на пляжі, їдять морозиво або позують перед дзеркалом.

Дров у вогонь підкидає і послуга YouTube, яка підкидає тематичні відео глядачам. Тож педофіл подивившись на одне відео він отримує виключно дитячий контент.

Реакція YouTube

Будь-який контент, включаючи коментарі, який наражає на небезпеку неповнолітніх, є огидним, і у нас є чітка політика, яка забороняє це. Нас чекає велика робота по поліпшенню ситуації і виявлення зловживань,
– прокоментували ситуацію в YouTube.

Блогер обурився ще через рекламу, що транслюється із цими відео. А там можна було побачити бренди McDonald's, Lysol, Disney, Reese's тощо.

Однак, через розголос Disney перестала рекламуватись на платформі. Від реклами відмовились і компанії Epic Games і Nestlé, а компанія Peloton попросила адміністрацію YouTube розслідувати дану ситуацію.

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Теги: Новини Техно Техно YouTube Інтернет
Джерело: 24 Канал
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