YouTube забанив професійного конспіролога Девіда Айка через брехню про COVID-19

YouTube видалив зі своєї платформи відеоканал з теоріями змови про коронавірус COVID-19. Жертвою зачистки став Девід Айк – професійний конспіролог, колишній футболіст і спортивний коментатор.

Про видалення сторінки конспіролога повідомило видання The Guardian.

До теми YouTube зменшить кількість відео з конспірологічною теорією поширення коронавірусу

За що видалили канал Девіда Айка

Конспіролог дозволив собі твердження про зв'язок коронавіруса з мережею мобільного зв'язку 5G й інші бездоказові та відверто безглузді твердження про причини пандемії – за що і був забанений.

Зрозуміло, численна армія прихильників Девіда Айка сприйняла заборону як підтвердження його теорій про приховані сили, які керують світом і затикають рот кожному, хто насмілюється сказати правду.

Блокування Девіда Айка з боку компанії Google послідувала після аналогічних дій компанії Facebook, яка 1 травня видалила з платформи всю групу послідовників конспіролога. На момент видалення у сторінки було 770 000 фоловерів. Резервна сторінка з: 68 000 залишилася активною, як і аккаунт в Instagram зі 115 000 фоловерів.

Разом з тим аккаунт Девіда Айка у твіттері теж продовжує функціонувати, так що конспіролог може зібрати аудиторію за новими адресами, де йому не забороняють висловлювати свою точку зору на світоустрій.

Пояснення Google

Google зазвичай не здійснює подібної цензури, але у випадку з коронавірусом зроблено виняток:

"У YouTube є чітка політика, яка забороняє будь-який контент, який оскаржує існування і передачу COVID-19, як описано ВООЗ і Національною службою охорони здоров'я. Через тривалі порушення цих правил ми зупинили роботу YouTube-каналу Девіда Айка", – прокоментували представники компанії.

Відомі медики і телеведучі закликали соціальні мережі видалити облікові записи Девіда Айка зі своїх платформ, так що в підсумку під тиском громадськості вони зробили це. Рішення підтримав Центр боротьби з цифровою ненавистю (Centre for Countering Digital Hate, CCDH). Фахівці цієї організації підрахували, що у відеороликів Айка з теоріями змови щодо COVID-19 більше 30 мільйонів переглядів.

Ми віддаємо належне YouTube за те, що платформа вжила заходів щодо блокування каналу Девіда Айка. Однак залишається мережу каналів і тіньових розповсюджувачів контенту, які просувають відео пана Айка і повинні бути видалені,

– сказав виконавчий директор CCDH Імран Ахмед.

CCDH сподівається, що інші компанії візьмуть приклад Facebook і YouTube, видаливши Айка і його контент зі своїх платформ. Зокрема, з таким проханням організація звернулася до Instagram і Twitter.

Чим відомий Девід Айк?З 1990 року він присвятив себе дослідженню того, "що і хто насправді керує світом", написав понад два десятки книг. Девід Айк став відомий широкій публіці після того, як висунув теорію про нібито існуючу в декількох вимірах расу, яка керує процесами на Землі і відповідальна за створення людини шляхом генетичних змін.



В основному ця раса, відповідно до теорії, представлена ​​рептиліями, які змогли правити на Землі шляхом схрещування своєї ДНК і ДНК людини.

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