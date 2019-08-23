YouTube заблокував відео з роботами, через "жорстоке поводження з тваринами"

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YouTube заблокував відео з роботами
YouTube заблокував відео з роботами / Фото з вільних джерел

Автоматична система модерації YouTube заблокувала низку відеороликів із боями роботів. Алгоритм відеохостингу розцінив відео як "жорстоке поводження з тваринами".

Як відбувається блокування відео? На YouTube щохвилини завантажується близько 300 годин відео, тому люди просто не здатні модерувати весь контент, що надходить. Тому для модерації використовується спеціальна автоматична система. Вона, звичайно, може допускати помилки.

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Так, нещодавно вона заблокувала низку роликів з боями роботів, в яких віднайшла жорстоке поводження з тваринами.

Відео з боями роботів, яке заблокував YouTube – дивіться ролик

Які відео заблокував відеохостинг? Вище показано одне з відео, в яких алгоритм YouTube помилково знайшов порушення. Його опублікував Джеймісон Гоу (Jamison Go), який брав участь в останньому сезоні BattleBots.

Рекція YouTube.  Представник YouTube зазначив порталу Engadget, що у сервісу немає будь-яких правил, що забороняють показувати бої роботів. Відео, які помилково заблокували, швидко відновили.

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Теги: Техно Інтернет Штучний інтелект робототехніка YouTube
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