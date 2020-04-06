YouTube зменшить кількість відео з конспірологічною теорією поширення коронавірусу
Адміністрація відеохостингу YouTube пообіцяла зменшити кількість показів у рекомендаціях відео, які присвячені впливу розповсюдження технології 5G на спалах коронавірусу. Таке рішення прийняли після низки атак на 5G-вишки у Великобританії.
Відео не видалятимуть
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Однак компанія має намір видаляти тільки відео, які порушують її політику. Вищезазначені ролики в YouTube розглядають як "прикордонний контент". Їх можуть виключити з результатів пошуку і позбавити доходів від реклами, передає The Guardian.
У нас також є чітка політика, яка забороняє відеоролики, що рекламують необґрунтовані з медичної точки зору методи для запобігання коронавирусу замість звернення за медичною допомогою, і ми швидко видаляємо відео, що порушують ці правила, коли нам на них вказують,
– підкреслив представник YouTube.
Моніторинг відео про COVID-19
YouTube відзвітував про те, що з початку лютого вручну переглянули і видалили кілька тисяч відео, які поширюють небезпечну інформацію про коронавіруси або ту, яка вводить в оману. Для інших відео застосовували текстове посилання, яка веде користувачів на інформаційну сторінку Національної служби охорони здоров'я про COVID-19.
Ми продовжимо оцінювати вплив цих відео на британське суспільство і з нетерпінням чекаємо продовження нашої роботи з урядом Великобританії і Національною службою охорони здоров'я щодо забезпечення безпеки та інформування британської громадськості в цей важкий час,
– додав представник YouTube.
Нова конспірологічна теорія поширення COVID-19
Зазначимо, минулого тижня невідомі підпалили стільникові вишки в Бірмінгемі, Мерсисайді і Белфасті, а інженери, які працюють з широкосмуговим зв'язком, зіткнулися з фізичними та словесними погрозами з боку людей, які вважають, що сигнали 5G є причиною глобальної пандемії.
За однією з конспірологічних теорій, коронавірус виник в китайському місті Ухань саме тому, що там була недавно запущена мережа нового покоління. Однак автори ідеї не змогли зв'язати заразність вірусу і його природні шляхи поширення в густонаселених містах, а також не пояснили, чому він вразив такі країни, як Іран і Японію, де 5G ще не використовується.
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Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився практично по всьому світу. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Іспанія. Там хворобу виявили в 135 032 людей, а померло від неї 13 169 хворих. На території Україні уже зафіксували 1 319 лабораторно підтверджених випадків зараження небезпечним вірусом, 38 із них виявилися летальними, ще 28 людям вдалося вилікуватися від хвороби.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
COVID‑19 став сьомим вірусом такого типу, яким може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 70 789 людей, загалом захворіли 1 292 564 людей (дані станом на вечір 6 квітня 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 271 013 людей одужали від коронавірусу.
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