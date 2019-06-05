YouTube змінив свою політику щодо дитячих стрімів

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YouTube заборонив дитячі трансляції
YouTube заборонив дитячі трансляції / notebookcheck-ru.com

Популярний відеосервіс YouTube має жорстке обмеження щодо контенту дітей, яким не виповнилось 13 років. Кожного тижня адміністратори закривають тисячі дитячих облікових записів. Тепер компанія ввела обмеження щодо прямих трансляцій неповнолітніми.

Як сказано у блозі компанії, діти не можуть вести ефіри без супроводу дорослих. При цьому канали, які порушуватимуть це правило, позбавлять права на пряму трансляцію.

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Окрім того, YouTube відключає коментарі до відео за участю дітей і знижує кількість рекомендованих відео із участю дітей "в неоднозначних ситуаціях".

У чому проблема. В YouTube пояснюють, що за останні два з половиною роки вони удосконалили систему машинного навчання, яка дає змогу захистити неповнолітніх і їх сім'ї. Завдяки останньому оновленню компанія може краще ідентифікувати відео, які потенційно піддають ризику дітей.

Раніше Техно 24 повідомляв, що на перший погляд звичайне відео з дітьми може стати об’єктом уваги педофілів. Так, під деякими роликами, педофіли ставлять тайм-коди з зображеннями, які, на їхній погляд, мають сексуальний підтекст. Більше того, там вони навіть обмінюються контактами і посиланнями.

Звичайна людина не побачить нічого підозрілого під цими роликами. Це може бути відео, де діти займаються гімнастикою, грають в ігри на пляжі, їдять морозиво або позують перед дзеркалом. Тож те, що компанія обмежує доступ до подібного контенту – хороший знак.

 

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет YouTube
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