Йшли дощі й текли ріки: встановили цікавий факт про Марс

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Встановили цікавий факт про Марс
Встановили цікавий факт про Марс / firstpost.com

Вчені з’ясували, що 3-4 мільярди років тому клімат на Марсі був зовсім іншим. Тоді на червоній планеті йшли дощі й текли ріки. Однак, з часом умови на його поверхні стали настільки холодними, що планета замерзла.

Як передає Newsweek, на таке твердження вчених наштовхнула інформація про існування мереж долин, а також підземних озер. Це вказує, що на поверхні Марсу в минулому було багато рідкої води.

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Це відкриття було представлене на конференції Goldschmidt Geochemistry в Барселоні.

"Ми знаємо, що були періоди, коли поверхня Марсу замерзала. Ми знаємо, що були й часи, коли вода там вільно текла. Але ми не знали, коли саме були ці періоди й наскільки тривалими вони були", – каже автор дослідження Бріоні Хорган.

Вона пояснила, що вчені дослідили, як клімат може вплинути на закономірності в покладах мінералів. І ці знання застосували до Марса.

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Теги: Техно Новини Техно Космос Марс
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