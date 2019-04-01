З компанії Apple пішов ключовий інженер

Один із ключових інженерів Apple в області напівпровідників покинув компанію, хоча амбіції Apple щодо проектування чіпів для iPhone продовжують рости.

Джерард Вільямс III, старший директор з архітектури платформи, звільнився в лютому, через дев'ять років роботи на Купертинського гіганта. Про це повідомляють журналісти ресурсу CNET.

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Хоча за межами Apple Вільямс не користується широкою популярністю, він очолював розробку всіх власних процесорних ядер Apple SoC, починаючи з A7 і закінчуючи A12X Bionic, що їх використовували в останніх планшетах Apple iPad Pro. Apple стверджує, що ця новітня однокристальна система робить iPad швидше, ніж 92% персональних комп'ютерів у світі.

В останні роки обов'язки Джерарда Вільямса вийшли за рамки керівництва розробкою ядер CPU для чіпів Apple – він відповідав за розміщення блоків на однокристальних системах компанії. Сучасні мобільні процесори поєднують на одному чіпі масу різних обчислювальних блоків (CPU, GPU, нейромодулей, сигнальний процесор і так далі), модемів, систем введення-виведення і безпеки.



Втрата такого працівника не є корисною для Apple

Звільнення такого фахівця – серйозна втрата для Apple. Його напрацювання, ймовірно, ще довго будуть застосовуватися в майбутніх процесорах Apple, адже Джерард Вільямс вказаний як автора більш ніж 60 патентів Apple. Деякі з них відносяться до управління живленням, стиску даних в оперативній пам'яті і технологій багатоядерних процесорів.

Чим це загрожує Apple

Вільямс покидає компанію якраз в той момент, коли Apple нарощує свої зусилля зі створення нових власних компонентів і наймає масу інженерів по всьому світу. Згідно з останніми чутками, Apple працює над власними графічними прискорювачами, стільниковими модемами 5G і блоками управління живленням.

У 2010 році Apple представила свій перший власний чіп в форматі A4. З цього часу компанія щорічно випускає нові процесори серії A для своїх мобільних пристроїв і навіть планує використовувати власні чіпи в комп'ютерах Mac починаючи з 2020-го року. Рішення Apple розробляти оригінальні процесори дало їй більше контролю над пристроями, а також дозволило сильніше виділятися на тлі конкурентів.



У 2010 році Apple представила свій перший власний чіп в форматі A4

Протягом багатьох років компанія створювала власні чіпи тільки для iPhone і iPad, але останнім часом вона робить кроки по випуску все більшої кількості компонентів самостійно. Наприклад, компанія розробила власний чіп Bluetooth, який лежить в основі бездротової гарнітури AirPods, а також чіпи безпеки, які зберігають відбитки пальців та інші дані в MacBook.

Джерард Вільямс – не перший видатний інженер Apple, який залишив бізнес розробки спеціалізованих чіпів, яким керує Джонні Сроуджі. Наприклад, два роки тому архітектор однокристальних систем Apple Ману Гулаті перейшов поряд з деякими іншими інженерами на аналогічну посаду в Google.



Раніше із подібної посади пішов інший працівник Apple – в Google

Після того, як Гулаті покинув Apple, Вільямс узяв на себе роль загального нагляду за архітектурою SoC. До приходу в Apple в 2010 році Вільямс протягом 12 років працював в ARM, компанії, дизайн якої використовується практично у всіх мобільних процесорах. Він ще не перейшов в нову компанію.

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