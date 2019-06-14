З літньої спеки в сніги Антарктики: 3D-екскурсія станцією "Академік Вернадський" – фото

Українські науковці створили незвичний 3D-тур. У задушливу літню спеку кожен може відправитись на реалістичну екскурсію єдиною антарктичною українською станцією "Академік Вернадський".

Нова віртуальна екскурсія доступна на сайті Національного антарктичного наукового центру МОН України.

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Її створив вчений-біолог центру Юрій Шепета, який був у складі сезонної наукової експедиції на станції з січня до березня 2019 року.

Від горища і бібліотеки до бару "Фарадей"

Екскурсія починається з входу в станцію, де розташований знаменитий стовп-вказівник, на ньому зазначена відстань до українських міст. Наприклад, до Одеси від станції "Академік Вернадський" – 15 010 кілометрів.

Далі можна потрапити всередину будівлі і роздивитись її інтер'єр. Тут є їдальня, кухня, робочі лабораторії науковців, зона відпочинку і знаменитий бар "Фарадей".



Бар "Фарадей" на станції "Академік Вернадський"

Відчайдухи можуть вибратись на горище станції.

Дивіться фото, як виглядає зсередини українська станція "Академік Вернадський" в Антарктиці

Окрім самої станції, можна також детально обстежити її околиці з неймовірними крижаними краєвидами.



Антарктичні краєвиди, які відкриваються зі станції "Академік Вернадський"

3D-екскурсія доступна за посиланням.

Дивіться, як на станції "Академік Вернадський" відбувалось голосування під час президентський виборів.