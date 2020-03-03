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З ліжка можна не вилазити: японський виробник представив ґеймерські меблі

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Набір справжнього ґеймера / bauhutte

Здається, ґеймінг поступово виходить на новий рівень. Втім, точніше сказати – переїжджає в іншу площину. Японський виробник аксесуарів та меблів для любителів віртуальних розваг представив повноцінний набір для гравців, які взагалі не бажають вставати з ліжка. Передбачено навіть тримач для смартфона.

Компанія Bauhutte не продає саме ліжко, зате виготовляє всі інші елементи меблів, аксесуари і навіть піжаму – само собою, теж спеціально створену для ґеймерів.

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Деталі

Виробник пропонує цілу низку полиць різних конфігурацій, включно з вкороченим ігровим столом. Судячи з фотографій, стати кіберспортсменом в Dota 2 або CS: GO, не вилазячи з ліжка, не вийде – місце для клавіатури і миші перед моніторами тут не передбачено.


Ліжко схоже на цілу фортецю, де можна розмістити все що потрібно


Ліжко можна обставити спеціально виготовленими меблями


Передбачено навіть тримач для телефону

Аксесуари та елементи меблів доведеться купувати окремо. З сайту Bauhutte клієнтів переадресовує на японську версію Amazon. Наприклад, вузький приліжковий столик обійдеться в 3 759 гривень, а особливий пуф продають за  4 135 гривень.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Ігри Ґаджети
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