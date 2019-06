З життя пішов відомий творець рімейків ігор

Одна з найвідоміших студій, яка створює рімейки ігор – Bluepoint Games – втратила свого засновника. Талановитий розробник Ендрю О’Ніл пішов із життя у віці 47 років.

Компанія опублікувала відповідний некролог на своїй сторінці в Facebook.

Читайте також: Ілон Маск розповів про свій геймерський досвід

"З великою тугою ми змушені повідомити, що один з наших засновників Енді О'Ніл пішов з життя. Енді був ключовою фігурою в історії Bluepoint Games, а його геній катапультував студію з двох людей туди, де ми перебуваємо сьогодні. Енді ніколи не боявся складних завдань, майстерно вів нас по найскладнішим проектам і перевершував будь-які очікування", – повідомляє офіційний некролог на сторінці Bluepoint Games в Facebook.

Він завжди буде нагадувати нам, що ми робимо нашу роботу не тому що вона легка, а тому що складна. Він завжди підштовхував студію до здійснення великих справ, і ми продовжимо працювати над його спадщиною,

– йдеться в некролозі.

Головні роботи О'Ніла. Крім римейків і ремастера Shadow of the Colossus, Uncharted, Metal Gear Solid і God of War, Ендрю О'Ніл працював над Turok і був провідним програмістом серії Metroid Prime. Індустрія втратила велику людину.

Дата та причина смарті. О'Ніл помер 10 червня у себе вдома в Остіні у віці 47 років. Причина смерті не розкривається.

Майбутнє студії. Студія Bluepoint Games продовжить роботу над грандіозним переосмисленням якоїсь легендарної гри без одного зі своїх батьків-засновників.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно