За мотивами гри S.T.A.L.K.E.R. знімають фільм

Зовсім нещодавно автор постапокаліптичних романів "Метро" Дмитро Глуховський повідомив, що за мотивами гри Metro 2033 знімуть фільм. Виявляється, під приціл режисерів потрапив не лише цей бойовик: Максим Самойлов анонсував повнометражну стрічку за мотивами гри S.T.A.L.K.E.R.

Що відомо про фільм? Варто відзначити, що анонс був незапланованим, а публіка, судячи з усього, не повинна була дізнатися про виробництво картини так скоро.

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1 жовтня на своїй сторінці в Facebook Максим Самойлов повідомив друзів про те, що не збирається відвідувати виставку "ИгроМир" в цьому році, так як у нього "в цей час повний метр по Сталкеру". На цю публічну переписку звернули увагу журналісти видання GameGuru. Сам режисер Самойлов, здається, зовсім не радий такому повороту подій: в результаті йому довелося анонсувати картину достроково.

Тепер, мабуть, зобов'язаний зробити фактично офіційну заяву: так, робота над сценарієм йде, та, йдуть пробні зйомки, так, ведеться підбір акторів ... З якою кінокомпанією працюю – поки не скажу. Зйомки великого кіно – процес ой який нешвидкий! Так що говорити про дату релізу зараз чудово недоречно,

– підкреслив Самойлов.

На жаль, це вся інформація про фільм. Немає ні дати релізу, ні деталей про кінокомпанію, з якою співпрацює режисер, ні будь-яких подробиць щодо сценарію стрічки.

Реакція авторів гри. Автори гри S.T.A.L.K.E.R. – українські розробники із студії GSC Game World – не повідомляли про свою причетність до фільму.

Що відомо про режисера фільму? Максим Самойлов – російський режисер родом з України (Одеса), колишній режисер трансляцій і відеороликів в Virtus.pro (кіберспортивна команда) і студії RuHub.

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