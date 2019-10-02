За мотивами гри S.T.A.L.K.E.R. знімають фільм

352 Читать новость на русском
За мотивами гри S.T.A.L.K.E.R. знімають фільм
За мотивами гри S.T.A.L.K.E.R. знімають фільм / Фото з вільних джерел

Зовсім нещодавно автор постапокаліптичних романів "Метро" Дмитро Глуховський повідомив, що за мотивами гри Metro 2033 знімуть фільм. Виявляється, під приціл режисерів потрапив не лише цей бойовик: Максим Самойлов анонсував повнометражну стрічку за мотивами гри S.T.A.L.K.E.R.

Що відомо про фільм? Варто відзначити, що анонс був незапланованим, а публіка, судячи з усього, не повинна була дізнатися про виробництво картини так скоро.

Читайте також: Microsoft анонсувала нові ігри для сервісу Game Pass: список

1 жовтня на своїй сторінці в Facebook Максим Самойлов повідомив друзів про те, що не збирається відвідувати виставку "ИгроМир" в цьому році, так як у нього "в цей час повний метр по Сталкеру". На цю публічну переписку звернули увагу журналісти видання GameGuru. Сам режисер Самойлов, здається, зовсім не радий такому повороту подій: в результаті йому довелося анонсувати картину достроково.

Тепер, мабуть, зобов'язаний зробити фактично офіційну заяву: так, робота над сценарієм йде, та, йдуть пробні зйомки, так, ведеться підбір акторів ... З якою кінокомпанією працюю – поки не скажу. Зйомки великого кіно – процес ой який нешвидкий! Так що говорити про дату релізу зараз чудово недоречно,
– підкреслив Самойлов.

На жаль, це вся інформація про фільм. Немає ні дати релізу, ні деталей про кінокомпанію, з якою співпрацює режисер, ні будь-яких подробиць щодо сценарію стрічки.

Реакція авторів гри. Автори гри S.T.A.L.K.E.R. – українські розробники із студії GSC Game World – не повідомляли про свою причетність до фільму.

Що відомо про режисера фільму? Максим Самойлов – російський режисер родом з України (Одеса), колишній режисер трансляцій і відеороликів в Virtus.pro (кіберспортивна команда) і студії RuHub. 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Скільки українців вважають Росію країною-агресором: результати опитування
сьогодні
12417
Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Техно Ігри Новини Техно Кіно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
сьогодні 13:04 Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
Анастасія Можаровська 357
Київстар змінює низку популярних тарифних планів
1 жовтня 13:03 Київстар змінює низку популярних тарифних планів
4525
Скільки потрібно працювати в Україні, щоб заробити на iPhone 11 Pro: інфографіка
29 вересня 22:02 Скільки потрібно працювати в Україні, щоб заробити на iPhone 11 Pro: інфографіка
5744
"Мобільні" рекорди: телефони, гроші, бренди і польоти
29 вересня 18:06 "Мобільні" рекорди: телефони, гроші, бренди і польоти
Женя Котик 1368
21 рік успіху Google: як звичайний стартап став технологічним монстром
27 вересня 20:09 21 рік успіху Google: як звичайний стартап став технологічним монстром
2035
Новини
Більше новин
Залиште відгук