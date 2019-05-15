За мотивами відеогри Mortal Kombat знімуть новий фільм: деталі

Перша екранізація Mortal Kombat не отримала визнання критиків, проте фанати досі вважають її найкращим фільмом за мотивами відеогри. Однак незабаром на екрани може вийти нова стрічка за мотивами "Смертельної битви".

Портал Variety розповів про зйомки нового фільму у всесвіті "Смертельної битви".

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Що відомо про новий фільм? Виробництво картини почнеться вже в травні 2019 року, знімати кіно будуть в Австралії, а займеться їм американська компанія New Line Cinema. Ця ж студія, нагадаємо, випустила і культовий фільм 1995 року.

Трейлер фільму за мотивами Mortal Kombat (1995 рік) – дивіться відео

Продюсером стрічки призначили Джеймса Вана, який працював раніше над "Акваменом", а режисером – Саймона Маккуойда, для якого ця робота стане дебютом. За сценарій відповідає Грег Руссо. Всього в створенні картини задіяно 580 осіб.

Дата виходу. Дата виходу фільму ще невідома, але він, за інформацією ЗМІ, стане найбільшим проектом, знятим в Південній Австралії, та інвестує 49 мільйонів доларів у економіку країни.

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