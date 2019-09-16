За вами стежать: Київ серед 50 міст світу із найбільшою кількістю камер спостереження

Українська столиця потрапила до рейтингу 50 міст світу за кількістю камер відеоспостереження на кількість населення. У цьому рейтингу Київ займає 49 місце.

Цей рейтинг сформували аналітики британської компанії Сomparitech, яка спеціалізується на приватності користувачів в цифрову епоху.

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Загалом у Києві нарахували 6200 камер відеоспостереження. Тобто це понад 2 камери на тисячу населення.

При цьому лідером у рейтингу став Китай – у список потрапили одразу 11 міст Піднебесної, 5 з яких – на перших рядках (близько сотні камер на тисячу населення).

У Києві нарахували 6200 камер відеоспостереження

Про що це свідчить? Цікаво, що наявність великої кількості камер не є запорукою безпеки у місті. Адже у Києві злочинність оцінюють в 47 балів за 100-бальною шкалою, а показник безпеки визначили на 52 бали. Такі ж результати у Лондона та Шеньжень, але концентрація камер відеоспостереження в десятки разів більша, ніж в українській столиці.

Київ у рейтингу на 49 місці

"Зростання систем відеоспостереження може зробити наше суспільство більш безпечним і ефективним, або розтоптати наші права на приватність і свободу пересувань. Це залежатиме від того, кого ви про це запитаєте. Не важливо, яку точку зору ви поділяєте, факт залишається фактом – відеоспостереження збільшується по всьому світу", – кажуть укладачі дослідження.

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