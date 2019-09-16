За вами стежать: Київ серед 50 міст світу із найбільшою кількістю камер спостереження

85 Читать новость на русском
У Києві нарахували 6200 камер
У Києві нарахували 6200 камер

Українська столиця потрапила до рейтингу 50 міст світу за кількістю камер відеоспостереження на кількість населення. У цьому рейтингу Київ займає 49 місце.

Цей рейтинг сформували аналітики британської компанії Сomparitech, яка спеціалізується на приватності користувачів в цифрову епоху.

Цікаво:  Україна у п’ятірці країн з найвищими зарплатами фрілансерів

Загалом у Києві нарахували 6200 камер відеоспостереження. Тобто це понад 2 камери на тисячу населення.

При цьому лідером у рейтингу став Китай – у список потрапили одразу 11 міст Піднебесної, 5 з яких – на перших рядках (близько сотні камер на тисячу населення).

Київ серед 50 міст світу із найбільшою кількістю камер спостереження

У Києві нарахували 6200 камер відеоспостереження

Про що це свідчить? Цікаво, що наявність великої кількості камер не є запорукою безпеки у місті. Адже у Києві злочинність оцінюють в 47 балів за 100-бальною шкалою, а показник безпеки визначили на 52 бали. Такі ж результати у Лондона та Шеньжень, але концентрація камер відеоспостереження в десятки разів більша, ніж в українській столиці.

Київ серед 50 міст світу із найбільшою кількістю камер спостереження

Київ у рейтингу на 49 місці

"Зростання систем відеоспостереження може зробити наше суспільство більш безпечним і ефективним, або розтоптати наші права на приватність і свободу пересувань. Це залежатиме від того, кого ви про це запитаєте. Не важливо, яку точку зору ви поділяєте, факт залишається фактом – відеоспостереження збільшується по всьому світу", – кажуть укладачі дослідження.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Мілевський кумедно підколов Шевченка про можливість повернення в збірну України: фото
сьогодні
4634
Теги: Новини Техно Техно Новини Києва IT-бізнес
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
7 корисних сервісів у Viber
сьогодні 09:07 7 корисних сервісів у Viber
2141
Відео дня: як змінювався iPhone протягом 12 років
15 вересня 22:04 Відео дня: як змінювався iPhone протягом 12 років
1203
Морський круїз або професійна камера: що можна купити замість нового iPhone 11 Pro Max
14 вересня 22:02 Морський круїз або професійна камера: що можна купити замість нового iPhone 11 Pro Max
2718
Форум видавців для технарів: куди піти, якщо ти – ґік
14 вересня 18:03 Форум видавців для технарів: куди піти, якщо ти – ґік
585
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
12 вересня 10:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 8365
Новини
Більше новин
Залиште відгук