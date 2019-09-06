За зображення чорної діри астрономи отримали кілька мільйонів доларів

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Зображення чорної діри
Зображення чорної діри / theverge.com

За перше в історії фото чорної діри 347 астрономів з Event Horizon Telescope отримали 3 мільйони доларів. Тож кожному вченому дісталося 8,6 тисяч доларів за внесок у відкриття.

Співзасновник компанії Google Сергій Брін та глава Facebook Марк Цукерберг є інвеститорами премії за прорив Breakthrough Prize. Її ще називають "Оскаром в науці".

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Цього року призовий фонд премії склав 3 мільйони доларів. Одним із лауреатів премії стала команда астрономів, яка працює над проектом Event Horizon Telescope.

Що відомо про знімок чорної діри

10 квітня астрономи показали зображення чорної діри. Це відбувалось у прямому ефірі. Вчені використовували для дослідження найпотужніший телескоп світу (аби зробити перше фото горизонту чорної діри, науковці об'єднали кілька телескопів).

Апарат сфотографував Sagittarius A* − це чорна діра в центрі нашої галактики, маса якої у 4 мільйони разів перевищує Сонце.

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Теги: Техно Новини Техно Космос
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