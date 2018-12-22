Загадковий смартфон компанії OnePlus "засвітився" на якісних фото

В мережі опублікували перше зображення наступного смартфона OnePlus. За даними виробника, новинка буде суттєво відрізнятися від всіх попередніх моделей компанії.

Про це повідомляє 4PDA.

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На фото з офісу OnePlus можна помітити невідомий смартфон на екрані, а також на столі і в руках глави компанії Піта Лау. Особливістю ґаджета став темний круглий елемент на задній стороні. Цікаво, що на двох пристроях він знаходиться на різній висоті – ймовірно, це інженерні зразки. До сих пір не було зрозуміло, що знаходиться в цьому колі і як смартфон виглядає спереду. Новий рендер відповідає на ці питання.



Фото із закритої презентації нового смартфона OnePlus в офісі компанії

Як видно, практично всю передню сторону займає дисплей, в верхньому кутку якого знаходиться отвір під фронтальну камеру, як в Huawei nova 4 і Samsung Galaxy A8s. Куди більше цікавості викликає зворотний бік, де в чорному колі знаходиться відразу чотири камери. Їх характеристики поки не розголошуються, але судячи з тенденції, одна з них може бути ширококутною. Між об'єктивами вкрай незвично розташувався спалах.



Рендер нового смартфона OnePlus

Відомо, що на початку 2019 року OnePlus планує випустити смартфон на Snapdragon 855 з підтримкою 5G, який буде дорожче нинішніх моделей на 200 – 300 доларів. Також компанія натякнула, що в розробці знаходиться і OnePlus 7 без 5G. Який з цих апаратів представлений на зображеннях наразі невідомо.

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