Захист провалився: смартфон Nokia 9 PureView розблокували за допомогою жуйки – відео

Після останнього оновлення флагманського смартфона Nokia 9 PureView його сканер відбитків пальців, який вбудований в екран, почав приймати незареєстровані в системі відбитки.

Як інформує Decoded Pixel, проблема виявилась набагато серйознішою.

Так, користувачі почали повідомляти, що смартфон можна розблокувати не тільки "чужими" пальцями, але й іншими сторонніми предметами.

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Зокрема, користувачі оприлюднили відео, на якому флагман розблоковують за допомогою упаковки жувальної гумки. Також смартфон можна було розблокувати за допомогою монети і шкіряних рукавичок.

Чому так трапилось. Експерти припускають, що опричина у змінених Nokia алгоритмах перевірки відбитків, які тепер видають позитивну відповідь з меншим рівнем відповідності зареєстрованим відбитками.

@sarvikas @NokiaMobile even after updating Nokia 9 to April 2019 patch, issue with fingerprint sensor not authenticating fingerprint correctly. Pressing anything anything the sensor will let you in. It's a massive security flaw. — Decoded Pixel (@decodedpixel) 19 квітня 2019 р.

Чим відомий Nokia 9 PureView. Найголовніша фішка смартфона – наявність 5 модулів в основній камері. Це перший смартфон на ринку, що має таку кількість датчиків. До речі, саме через таку унікальну камеру розробники затягували із презентацією, було складно налагодити якісну роботу такої кількості модулів.

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